Ocon má kritiky svých výkonů už plné zuby: Nezasloužím si ji!Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ocon má kritiky svých výkonů už plné zuby: Nezasloužím si ji!
Lewis Hamilton má za sebou v Baku další kvalifikaci, po jejímž skončení je plný zklamání. Otevřeně říká, že...
Kvalifikace v Ázerbájdžánu Landovi Norrisovi nevyšla podle představ. Po chybě bude zítra startovat až z...
Red Bull a Max Verstappen zažili v dnešní kvalifikaci další zklamání a problémy. Nizozemec neměl tempo, se...
V dnešní kvalifikaci v Baku se částečně zopakovala historie z loňského roku. Lídr šampionátu Andrea Kimi...
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