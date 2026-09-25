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Matásek odešel z Národního divadla po 22 letech kvůli rodině: teď točí velký seriál a nemá čas na nicPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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David Matásek si od konce stálého angažmá sliboval víc prostoru pro sebe a pro blízké. Jenže zájem tvůrců přišel dřív než první volné odpoledne a herec dnes popisuje své vytížení slovem šíleně. Plán na zpomalení vydržel jen do chvíle, než se ozvaly první nabídky.
Matásek odešel z Národního divadla po 22 letech kvůli rodině: teď točí velký seriál a nemá čas na nic
Zdroj: Foto: Jef Kratochvil - licence CC BY-SA 3.0 cz
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Inspirace a praktická témata pro každodenní život žen. Móda, krása, vztahy, zdraví, domácnost, volný čas i příběhy a trendy, které se promítají do současného životního stylu.Všechny články tohoto autora →
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