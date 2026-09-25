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Nelekněte se, když vás průvodčí v německém vlaku začne natáčet. Po smrti kolegy tam dostávají kamery všichni

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Deutsche Bahn vyzbrojuje průvodčí osobními kamerami. Důvodem je brutální smrt 36letého kolegy, kterého cestující bez jízdenky ubil pěstmi.
Vlak jedoucí po kolejích

Vlak jedoucí po kolejích

Zdroj: pxHere
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