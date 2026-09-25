Hokejisté Kladna poprvé v sezoně prohráli, podlehli doma Plzni 3:4 v prodloužení

V čase 61:36 rozhodl svým druhým gólem v utkání Michal Teplý. Plzeň potvrdila, že se jí proti Rytířům daří a uspěla v sedmém z posledních osmi vzájemných soubojů.
Kladno sice mělo v úvodu převahu, ale nic z ní nevytěžilo. Lisler z pravého kruhu minul branku. Na druhé straně se dostal v 5. minutě před Pavláta Měchura, ale nepřekonal jej. Potom Malík pro jistotu vytěsnil nad branku letící ránu Tomka od modré čáry. V 11. minutě pálil z pravé strany Klíma, ale jeho pokus kryl Malík lapačkou.
V přesilové hře při Jeřábkově vyloučení se Rytíři neprosadili a naopak mohli inkasovat. Po Rohlíkově akci měl příležitost Schleiss, který potom zahrozil ještě jednou a nebezpečně pálil i MacPherson. Už při plném počtu hráčů na ledě se hosté dostali do přečíslení tří na jednoho a po Lalancetteově přihrávce se neprosadil Rohlík. V 19. minutě se po Strnadově střele do zadního mantinelu ocitl sám před Pavlátem Měchura, který však také neuspěl.
Na startu druhé části se dostal Měchura do další šance. Skóre ale otevřel až v čase 22:15 v oslabení Rohlík. Na obranné modré čáře sebral puk Westerlundovi a v úniku zamířil k levé tyči. Ve 24. minutě zlikvidoval Pavlát Měchurův sólový nájezd. Západočeši skórovali přesně po pěti minutách od své první trefy. Teplý se po kombinaci s Mikkem Petmanem dostal před Pavláta a překonal jej bekhendem.
Za 53 sekund už to bylo 3:0. Měchura našel zpoza branky volného Strnada, který snadno skóroval. Sudí Zeliska s Jarošem si situaci ještě ověřili u videa. Rytíři se neprosadili ani ve dvou dalších početních výhodách, kdy pykali Katic a Žemlička. Ve 39. minutě sice dotlačil puk do plzeňské branky Klíma, ale po trenérské výzvě hostů gól pro Přikrylovo nedovolené bránění gólmanovi Malíkovi neplatil.
Kladno nevyužilo na přelomu druhé a třetí části ani svou pátou přesilovku. Ve 48. minutě se dočkali první početní výhody hosté, ale nepodařila se jim. Po Formanově akci snížil Konečný. V čase 53:28 dostal Rytíře na kontakt Pietroniro, který zpoza pravého kruhu překonal Malíka střelou na lapačku.
Vyrovnat mohl Audette. Rytířům se to povedlo až 21 sekund před koncem základní hrací doby. Při Jeřábkově vyloučení za vyhození puku do hlediště sáhli opakovaně ke hře bez brankáře a po Přikrylově nabídce vynutil nastavení Klíma. Po 96 vteřinách prodloužení rozuzlil duel střelou z pravého kruhu Teplý.
Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň 3:4 v prodl.
Branky a nahrávky: 49. Konečný (Forman), 54. Pietroniro (Audette, Ojamäki), 60. Kelly Klíma (F. Přikryl, Audette) - 23. Rohlík, 28. Teplý (M. Petman), 29. L. Strnad (Měchura, A. Čech), 62. Teplý (Simon, Robertson). Rozhodčí: Zeliska, Jaroš - Ondráček, Maňák. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:0. V oslabení: 1:1. Diváci: 4136.
Sestavy:
Kladno: Pavlát - M. Jandus, Kempný, Westerlund, Mendel, Pietroniro, T. Tomek, M. Houdek - Ojamäki, Audette, M. Marcel - Kelly Klíma, F. Přikryl, Adam Kubík - M. Procházka, Konečný, Forman - Lisler, O. Bláha, Ryšavý - od 41. navíc Bareš. Trenér: R. Rulík.
Plzeň: Malík - MacPherson, Rubins, Merežko, Malák, Robertson, J. Jeřábek, A. Čech - Rohlík, Lalancette, Katic - L. Strnad, M. Filip, Měchura - M. Petman, V. Petman, Teplý - Schleiss, Žemlička, Simon. Trenér: Veber.