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Hadjar při návratu jasně porazil Verstappena: Zvolil chytrý přístup

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Isack Hadjar předvedl po komplikovaném zranění ruky v Baku fantastický kvalifikační návrat v kokpitu Red Bullu. Pomyslné kvalifikační pódium mu uniklo jen o vlásek.
Hadjar při návratu jasně porazil Verstappena: Zvolil chytrý přístup

Hadjar při návratu jasně porazil Verstappena: Zvolil chytrý přístup

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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