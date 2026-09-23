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Dcery jí nakoupí jídlo a pak chtějí peníze: Hana (72) dala rodině všechno včetně chaty, teď nemá na léky

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Dennívýzva
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Sedmdesátidvouletá Hana napsala do redakce dopis, protože se podle svých slov nemá komu jinému svěřit. Píše v něm věc, kterou většina matek nevysloví ani pro sebe: že kdyby tušila, jak se k ní dcery budou chovat, zůstala by bezdětná.
Dcery jí nakoupí jídlo a pak chtějí peníze: Hana (72) dala rodině všechno včetně chaty, teď nemá na léky

Dcery jí nakoupí jídlo a pak chtějí peníze: Hana (72) dala rodině všechno včetně chaty, teď nemá na léky

Zdroj: Foto: Internet Archive Book Images - licence No restrictions
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Ženy

Inspirace a praktická témata pro každodenní život žen. Móda, krása, vztahy, zdraví, domácnost, volný čas i příběhy a trendy, které se promítají do současného životního stylu.

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