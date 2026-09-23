Hrobník otevřel rakev 3 měsíce po pohřbu. Nejhorší nebyl pohled dovnitř, ale jeden jediný nádech

Některá povolání mohou vykonávat jen skutečně otrlí a odolní lidé. Jedním z nich je profese hrobníka, která se může zdát poněkud morbidní. Pro většinu lidí je totiž nepředstavitelné, že by každý den prožívali skličující pocity z blízkosti smrti. Ne tak pro polského dlouholetého zkušeného hrobníka s přezdívkou Grabarz, který na sociálních sítích otevřeně mluví o tom, s čím se v zaměstnání potýká. I jeho ale nedávno hodně zaskočila situace, když musel otevřít rakev tři měsíce po pohřbu.
Exhumace s hrobníkem otřásla
Věci spojené se smrtí vzbuzují v mnoha lidech strach, ale také jistou zvědavost. Proto je hrobník z TikToku tak populární, napsal server Lelum. Navíc ochotně odpovídá na nepřeberné množství dotazů svých příznivců a vyprávění zpestřuje historkami, které ve své práci prožil. Na videu, jež nedávno na svém profilu zveřejnil, se snažil objasnit, co se dělo, když asistoval při exhumaci.
Musel otevřít hrob a vyzvednout tělo, které bylo tři měsíce pohřbené. I se zkušeným a fyzicky i psychicky odolným hrobníkem takový zážitek pořádně otřásl. „Věřte mi, že takovou rakev byste nechtěli otevřít… Měl jsem to „potěšení“ otevřít rakev tři měsíce po pohřbu a hodně to na mě zapůsobilo,“ prohlásil Grabarz ve videu na svém profilu.
Šokoval ho obludný zápach
Nevynechal detail, který ho nejvíc šokoval. „Nezapůsobilo to na mě z hlediska toho, co jsem viděl, ale kvůli tomu, co jsem ucítil. Rozkládající se lidská bytost vydává takový zápach, že kdybyste se s ním nikdy nesetkali, připomnělo by vám to, co jste jedli při přijímání… Je to opravdu obludný a chvilkovou nevolnost vyvolávající zápach, kdy není vůbec snadné se toho dávicího reflexu zbavit,“ svěřil se upřímně se svými pocity hrobník.
@robas000 Odpowiedz użytk. @twojstaryjpg ♬ dźwięk oryginalny – Grabarz
Tak otřesný zážitek by prý nikomu nepřál. Na dotaz jednoho z diskutujících, zda je možné se něčím nakazit, když se otevře rakev, která tak dlouho zela v zemi, Grabarz odpověděl: „Takové rakve je lepší neotevírat, protože si můžete přivodit i vážné komplikace, pokud jde o zdraví. Nikomu to nedoporučuji.“ Na svém profilu na platformě TikTok polský hrobník zveřejnil i další příhody, které zažil na vlastní kůži. Během své kariéry například exhumoval 45 let starý hrob nebo se zúčastnil pohřbu, na který nikdo nepřišel.
Zdroj: DámskýDeník.cz
Autor: Redakce DámskýDeník