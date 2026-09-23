5 jídel, která chutnají jako podzim, ale nepotřebují tři hodiny, litinový hrnec a rodinný statek

Podzim opravdu svádí k hlubokým miskám, teplým omáčkám a jídlům, která člověk nejí vidličkou ve stoje u lednice. Good Food mezi typická podzimní jídla řadí polévky, risotta, dhaly, dušené směsi i sladké brambory, jenže řada z nich se dá převést do mnohem rychlejší verze.
1. Dýňové gnocchi bez výroby vlastních gnocchi
Kup hotové gnocchi. Ano, můžeme. Na pánvi opeč šalotku, přidej dýňové pyré, trochu smetany nebo crème fraîche, sůl, pepř a špetku muškátového oříšku. Hotové gnocchi uvař podle návodu a přesuň je do omáčky. Navrch parmazán a pár opečených lístků šalvěje, pokud se cítíš mimořádně ambiciózně.
Výsledek chutná, jako bys měla vztah k sezonní kuchyni. Ve skutečnosti jsi strávila u sporáku dvacet minut.
2. Pečené batáty s fetou a chilli medem
Batát rozkroj podélně a dej péct. Pokud ho chceš rychleji, můžeš ho předem několik minut změkčit v mikrovlnce a troubu použít jen na dokončení. Navrch dej fetu, bílý jogurt, jarní cibulku a trochu chilli medu. Přidej rukolu nebo několik lžic cizrny, pokud chceš vydatnější jídlo.
Kuchaři pracují se sladkými bramborami v řadě podzimních receptů právě proto, že dobře snesou koření, luštěniny i výraznější slané chutě.
3. Krémová houbová polévka, která nepotřebuje nedělní odpoledne
Na másle nebo oleji opeč houby s cibulí a česnekem. Část si nech stranou na vršek, ke zbytku přidej vývar a pár minut vař. Rozmixuj, zjemni smetanou a dochuť pepřem a tymiánem. K tomu pořádný toast se sýrem.
Teď už nemusíme předstírat, že polévka sama vždycky představuje kompletní životní rozhodnutí.
4. Rychlý čočkový dhal s kokosovým mlékem
Cibule, česnek, kari nebo garam masala, červená čočka, rajčata z konzervy, kokosové mléko. Všechno se potká v jednom hrnci a za přibližně půl hodiny máš jídlo, které chutná ještě lépe druhý den. Pokud máš špenát, hoď ho dovnitř na úplný konec. Pokud nemáš, nic tragického se nestalo.
Dhal se sladkými bramborami nebo špenátem patří ostatně i mezi nejpopulárnější rychlejší podzimní recepty.
5. Kuře „vezmi si mě", ale bez žádosti o ruku
Takzvané marry me chicken má momentálně velmi dobrou sezonu. Jde o jeden z nejpopulárnějších aktuálních weeknight receptů. Kuře opečeš, přidáš česnek, sušená rajčata, smetanu, trochu vývaru, parmazán a bylinky. K tomu těstoviny, brambory nebo kus chleba, kterým vytřeš omáčku.
Jestli se po jídle někdo skutečně chce ženit, je to už jeho administrativní problém. Podzimní jídlo totiž nemusí znamenat celé odpoledne u sporáku. Někdy stačí, že je teplé, trochu krémové a jí se z misky, kterou držíš oběma rukama. To už je dostatečně sezonní.
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Zdroje: Good Food – Autumn recipes [1], Good Food – Healthy autumn recipes [2], Good Food – The easy, flavour-packed weeknight dinner recipe the UK is loving right now [3].