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Ježíš je Game Changer a má auru. Píše Helan evangelium podle generace Z?

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Písničkář Pavel Helan se v knize Mega dobrá zpráva: Evangelijní příběhy jazykem generace Z (Doron, 2026) pokouší přiblížit Ježíšův příběh dnešním teenagerům. Evangelia proto plní „aurou“, „hejtem“, „delulu“ i dalšími…
Ježíš je Game Changer a má auru. Píše Helan evangelium podle generace Z?

Ježíš je Game Changer a má auru. Píše Helan evangelium podle generace Z?

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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