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Manželovi stačil jeden Silvestr, aby jí zničil manželství: Jaroslava ho 15 let nenávidí a Nový rok neslaví

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Jaroslava S. byla ve čtvrtém měsíci, bylo jí špatně a na silvestrovskou party se jí nechtělo. Manžel trval na tom, že je to poslední Silvestr, který si můžou opravdu užít. Užil si ho hlavně on.
Manželovi stačil jeden Silvestr, aby jí zničil manželství: Jaroslava ho 15 let nenávidí a Nový rok neslaví

Manželovi stačil jeden Silvestr, aby jí zničil manželství: Jaroslava ho 15 let nenávidí a Nový rok neslaví

Zdroj: Foto: Cassini probe, NASA / JPL / Space Science Institute - licence Public domain
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Ženy

Inspirace a praktická témata pro každodenní život žen. Móda, krása, vztahy, zdraví, domácnost, volný čas i příběhy a trendy, které se promítají do současného životního stylu.

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