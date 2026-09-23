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Manželovi stačil jeden Silvestr, aby jí zničil manželství: Jaroslava ho 15 let nenávidí a Nový rok neslavíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Jaroslava S. byla ve čtvrtém měsíci, bylo jí špatně a na silvestrovskou party se jí nechtělo. Manžel trval na tom, že je to poslední Silvestr, který si můžou opravdu užít. Užil si ho hlavně on.
Manželovi stačil jeden Silvestr, aby jí zničil manželství: Jaroslava ho 15 let nenávidí a Nový rok neslaví
Zdroj: Foto: Cassini probe, NASA / JPL / Space Science Institute - licence Public domain
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Inspirace a praktická témata pro každodenní život žen. Móda, krása, vztahy, zdraví, domácnost, volný čas i příběhy a trendy, které se promítají do současného životního stylu.Všechny články tohoto autora →
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