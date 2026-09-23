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Roušal je po operaci zlomené ruky. K boxu by se mohl vrátit za šest až sedm týdnů a stále myslí na OKTAGON 100

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Radek Roušal si v souboji s Jonasem Mågårdem zlomil ruku a musel na operaci. Lékaři počítají s návratem k boxu za šest až sedm týdnů.
Roušal je po operaci zlomené ruky. K boxu by se mohl vrátit za šest až sedm týdnů a stále myslí na OKTAGON 100

Roušal je po operaci zlomené ruky. K boxu by se mohl vrátit za šest až sedm týdnů a stále myslí na OKTAGON 100

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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