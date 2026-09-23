Roušal je po operaci zlomené ruky. K boxu by se mohl vrátit za šest až sedm týdnů a stále myslí na OKTAGON 100Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Roušal je po operaci zlomené ruky. K boxu by se mohl vrátit za šest až sedm týdnů a stále myslí na OKTAGON 100
Neporažený šampion PFL Usman Nurmagomedov tvrdí, že po případném přestupu do UFC nepotřebuje lehčí debut....
Hanka Gelnarová v Liberci prohrála s Małgorzatou Popowicz na armbar ve třetím kole. Přesto si za bojovnost...
Policie dopravila z Nizozemska do Česka posledního ze šesti obviněných v případu Padrino. Mezi obviněnými...
Karlos Vémola chtěl po několika týdnech bez tréninku okamžitě jet naplno. Kondiční kouč Viktor Šebák ho ale...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →