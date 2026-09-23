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Ryzen 7 9800X3D: Větší vliv než takty pamětí má profil ULL

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Paměti s ULL profily jsou dražší, ale - jak ukazují nové testy - z hlediska poměru cena / minima FPS se některým uživatelům mohou vyplatit, zvlášť s ohledem na stávající ceny grafických karet…
AMD Expo

AMD Expo

Zdroj: AMD
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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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