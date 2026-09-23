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Olejová litá buchta představuje rychlý domácí moučník ke kávě, který zvládnete bez složité přípravy

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Olejová litá buchta je přesně ten recept, který člověk vytáhne, když chce něco sladkého ke kávě a nechce u toho mýt půl kuchyně. Stačí hrnek, pár běžných surovin a za chvíli je na plechu jednoduchá buchta, která funguje i ve chvíli, kdy doma není máslo ani chuť na velké pečení.
Olejová litá buchta

Olejová litá buchta

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Když je doma chuť na sladké a času pomálu: Olejová litá buchta je rychlá klasika, která nezklame
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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