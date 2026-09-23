Změnu zapnete snadno: Samsung hodil Microsoft přes palubu, galerie na telefonech se nově synchronizuje s Googlem

Pokud máte telefon nebo tablet Samsung Galaxy, dosud jste mohli fotky z aplikace Galerie automaticky synchronizovat s Microsoft OneDrive. Tohle propojení ale Samsung ruší. Microsoft oficiálně uvádí, že přímá synchronizace Galerie s OneDrive skončí 30. září 2026. Místo Microsoftu nastupuje Google. Samsung spustil vlastní službu Gallery Cloud Sync, která fotky a videa z Galerie synchronizuje s Google Photos v rámci vašeho Google účtu. Zapnutí je přímočaré: v aplikaci Galerie otevřete nabídku, přejdete do Nastavení, klepnete na „Synchronizovat fotky a videa“, vyberete svůj Google účet a potvrdíte oprávnění. Potřebujete kompatibilní Galaxy zařízení s Androidem 13 nebo novějším a osobní Google účet; pracovní, školní ani dětský účet podporovaný není.
Co přesně končí a proč
Samsung a Microsoft roky spolupracovali na tom, aby se fotky z Galerie automaticky synchronizovaly s OneDrive. Šlo o obousměrnou synchronizaci: změny a mazání se propisovaly tam i zpět, v Galerii jste viděli i fotky uložené v OneDrive a mohli jste si vybírat alba k synchronizaci. Od 30. září 2026 tohle přestane fungovat. Noví uživatelé už po tomto datu OneDrive s Galerií nepropojí a fotky, které se v Galerii zobrazovaly díky OneDrive, v ní přestanou být dostupné.
Oficiální „proč“ Samsung ani Microsoft veřejně nerozepisují. Doložitelné je načasování: Microsoft oznámil konec integrace už v květnu 2026 a Samsung mezitím spustil náhradu postavenou na službách Googlu. Nejde tedy o nahodilý krok, ale o přechod na jinou cloudovou službu.
Jak se nová synchronizace liší od staré
Přechod na Google Photos není jen výměna jednoho loga za druhé. Mění se způsob práce s fotkami a na několika místech zásadně:
- Obousměrné mazání zůstává. Smažete fotku v Samsung Galerii, zmizí i z Google Photos. A naopak. Tady je chování podobné jako u OneDrive.
- Galerie nevidí celý váš archiv v Google Photos. Zobrazí jen média nahraná přes Gallery Cloud Sync z kompatibilního Samsung zařízení. Fotky, které jste do Google Photos dostali z jiného telefonu, z webu nebo z počítače, se v Samsung Galerii samy neobjeví.
- Některé funkce Google Photos vyžadují samostatné zálohování. Bez zapnutého zálohování přímo v aplikaci Google Photos se fotky nahrané přes Samsung sync nemusí objevit ve Vzpomínkách, živých albech ani ve vyhledávání.
- Funkce „Uvolnit místo v zařízení“ ve Fotkách Google může smazat místní soubory z telefonu. V Galerii pak zmizí z místních alb, i když v cloudu zůstanou.
Kolik místa dostanete zdarma a co s fotkami v OneDrive
Tady je praktický rozdíl, který se vyplatí znát. Google nabízí 15 GB zdarma, které se sdílejí mezi Gmailem, Diskem Google a Google Photos. Microsoft nabízí u OneDrive 5 GB cloudového prostoru. Na papíře tedy vypadá Google štědřeji, jenže pokud máte zaplněný Gmail a Disk Google, na fotky zbude méně, než byste čekali.
A co se stane s fotkami, které už v OneDrive máte? Zůstanou tam. Microsoft výslovně uvádí, že stávající fotky a videa v OneDrive nebudou smazány ani upraveny, jen po konci integrace zmizí z přímého náhledu v Samsung Galerii. K automatickému přesunu z OneDrive do Google Photos nedojde. Jsou to dvě oddělené knihovny a případný přesun si musíte vyřešit sami.
Co musíte udělat vy a co se stane samo
Nic se nepřepne automaticky. Novou synchronizaci s Google Photos musíte zapnout ručně v nastavení Galerie. Podle serveru SamMobile, který sledoval rollout na zařízeních, vás telefon při aktivaci synchronizace s Googlem může vyzvat k odpojení OneDrive z Galerie. Pro jisté odebrání propojení ale existuje i ruční postup v nastavení účtu Microsoft.
Pokud položku „Synchronizovat fotky a videa“ v Galerii zatím nevidíte, nemusíte panikařit. Rollout nové funkce začal v polovině září 2026 a neprobíhá všem uživatelům najednou; dostupnost se může lišit podle modelu, regionu i typu účtu. Samsung veřejně nezveřejnil seznam konkrétních podporovaných modelů, takže bezpečně platí: podporována jsou kompatibilní Galaxy zařízení s Androidem 13 a novějším.
Pro uživatele, kteří už stejně žijí v ekosystému Google, je přechod logický a relativně bezbolestný. Pro ty, kdo měli celý fotoarchiv postavený na OneDrive, jde spíš o nucenou změnu návyků a důvod stáhnout si nebo jinak zazálohovat fotky z OneDrive, než z Galerie definitivně zmizí.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman