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Vémolova auta dál čekají na kupce. Černé géčko zlevnilo o milion korun

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Tři luxusní vozy spojené s Karlosem Vémolou zůstávají v nabídce Autobazaru Čestice. Prodejce zlevnil černý Mercedes-AMG G 63, BMW X7 i bílé géčko dohromady o 1,7 milionu korun.
Vémolova auta dál čekají na kupce. Černé géčko zlevnilo o milion korun

Vémolova auta dál čekají na kupce. Černé géčko zlevnilo o milion korun

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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