Dvě auta míří ve stejnou chvíli do prostředního pruhu. Jedno z nich musí ustoupit, řidiči to často pletou

Pravidlo stanoví § 12 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Na silnici se třemi jízdními pruhy v jednom směru smí řidič přejet z levého do středního pruhu pouze tehdy, pokud neohrozí řidiče, který do stejného pruhu přejíždí zprava. V běžné řeči se proto situace často popisuje tak, že při současném manévru má výhodnější postavení vozidlo zprava. Přesné znění zákona ale nehovoří o klasickém „dání přednosti“, nýbrž o povinnosti řidiče z levého pruhu neohrozit řidiče přijíždějícího zprava. Stejné pravidlo se obdobně používá také na komunikacích se čtyřmi a více jízdními pruhy.
Směrovka sama právo na změnu pruhu nedává
Oba řidiči zároveň musejí dodržet obecná pravidla pro změnu jízdního pruhu. Zákon stanoví, že řidič smí přejet do jiného pruhu jen tehdy, pokud neohrozí ani neomezí vozidlo, které už v tomto pruhu jede, a při manévru musí použít směrové světlo. Pokud tedy prostředním pruhem už jede další automobil, mají povinnost respektovat jej oba řidiči bez ohledu na to, z které strany se chtějí zařadit. Samotné zapnutí blinkru navíc nedává řidiči právo změnu pruhu okamžitě provést.
Prakticky může problém vzniknout hlavně tehdy, když jsou oba vozy přibližně vedle sebe a jejich řidiči začnou měnit pruh současně. Řidič z levého pruhu musí v takové chvíli počítat s vozidlem přejíždějícím zprava a manévr případně přerušit nebo dokončit až poté, co bude možné přejet bezpečně. Nejde přitom o pravidlo zipu. Střídavé řazení zákon řeší v jiných situacích, například při souběžné jízdě, kdy jeden z pruhů přestává být průběžný.
Chyba při změně pruhu může znamenat i body
Pokud řidič při přejíždění z pruhu do pruhu jiného řidiče ohrozí, nejde pouze o otázku odpovědnosti při případné nehodě. BESIP uvádí u přestupku označeného jako „ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu“ blokovou pokutu od 1 500 do 2 000 korun. Ve správním řízení se pokuta pohybuje od 2 000 do 5 000 korun a přestupek je hodnocen čtyřmi body.
Základní pravidlo je tedy poměrně jednoduché: pokud se na tříproudé komunikaci ve stejnou chvíli přesouvají do prostředního pruhu auta zleva i zprava, řidič z levého pruhu nesmí ohrozit vůz přejíždějící zprava. Současně ale ani řidič napravo nemůže změnu pruhu provádět bez kontroly okolního provozu – každý manévr musí být bezpečný a řádně signalizovaný.
Zdroje: e-sbirka.cz, besip.gov.cz