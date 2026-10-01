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Dvě auta míří ve stejnou chvíli do prostředního pruhu. Jedno z nich musí ustoupit, řidiči to často pletou

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Dennívýzva
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Na tříproudé silnici jedou dvě auta vedle sebe v krajních pruzích a oba řidiči se ve stejný okamžik rozhodnou přejet do volného prostředního pruhu. Český zákon tuto situaci řeší přímo. Řidič jedoucí vlevo musí dát při změně pruhu pozor na vozidlo přijíždějící zprava a nesmí ho svým manévrem ohrozit.
Dvě auta míří ve stejnou chvíli do prostředního pruhu. Jedno z nich musí ustoupit, řidiči to často pletou

Dvě auta míří ve stejnou chvíli do prostředního pruhu. Jedno z nich musí ustoupit, řidiči to často pletou

Zdroj: generováno chatgpt
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 06:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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