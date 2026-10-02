Bolestivé klouby trápí milion Čechů, nadějí je chrupavka od zemřelého dárce

Bolestivé klouby trápí milion Čechů, nadějí je chrupavka od zemřelého dárcePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bolestivé klouby trápí milion Čechů, nadějí je chrupavka od zemřelého dárceZdroj: FNUSA
Článek byl publikován 02.10.2026 10:00
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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