V sobotu v 17:25 nasadí Nova Cinema kultovní českou komedii, v níž slavný herec v hlavní roli bohužel skončil tragicky

Nechte se přenést zpátky do dob, kdy svět vypadal jednodušeji. Televize vám nabídne přesně takový snímek, příběh plný energie, mládí a optimismu z konce osmdesátých let. Jenže když víte, jak to dopadlo s hlavním hrdinou, úsměv na tváři se vám změní v sevřené hrdlo.
Sledovat tento film dnes je jako listovat starým fotoalbem. Vidíte tam lidi šťastné, bezstarostné, plné plánů. A pak si vzpomenete, co přišlo potom. V případě tohoto snímku je kontrast mezi filmovou radostí a skutečným osudem hlavní hvězdy tak bolestivý, že vám vyrazí dech.
Jiří Pomeje a Čekání na Patrika – když budoucnost slibovala hvězdy
Sobotní repríza patří filmu Čekání na Patrika z roku 1988, v němž hlavní roli ztvárnil Jiří Pomeje. Snímek režiséra Karla Kachyni vznikl v době, kdy komunistický režim dožíval své poslední měsíce a nikdo netušil, že revoluce je za dveřmi. Pomeje tehdy zářil, mladý, energický, s nezaměnitelným hlasem a přirozeným charismatem, které kameru doslova přitahovalo.
Příběh filmu sleduje osudy mladého muže, který čeká na svého kamaráda Patrika. Zápletka je prostá, ale nese typickou atmosféru normalizační kinematografie, lehce melancholickou, přesto plnou naděje. Pomeje do role vložil vše: svůj šarm, energii i talent, který mu kritici i diváci uznávali. Natáčení probíhalo v uvolněné atmosféře, štáb fungoval jako rodina a výsledek se povedl.
Film si na ČSFD drží hodnocení 45 %, což není závratné číslo, ale věrní fanoušci díla i samotného herce se k němu vracejí dodnes ne kvůli dokonalosti scénáře, ale kvůli autenticitě okamžiku, zachycuje éru, která už neexistuje, a herce, který měl před sebou zdánlivě skvělou kariéru.
Když osud udeří: dluhy, ztráta hlasu a rakovina
To, co přišlo po roce 1988, byla tragédie v přímém přenosu. Jiří Pomeje, kdysi oblíbený herec a dabér, se v pozdějších letech ocitl v dluhové pasti. Finanční problémy se na něj nabalovaly jako sněhová koule a on ztrácel půdu pod nohama. Jenže to nejhorší teprve přišlo.
Přišla rakovina. Zákeřná nemoc, která mu postupně vzala to nejcennější – hlas. Pro dabéra a herce je ztráta hlasu jako živá smrt. Pomeje bojoval statečně, ale marně. Celý národ sledoval jeho úpadek se zatajeným dechem. V roce 2019 jeho boj skončil. Zemřel vyčerpaný, zadlužený, zlomený. Odešel muž, který kdysi rozdával radost, ale sám ji nakonec nenašel.
Sobotní repríza jako tichá pocta
Pokud máte v sobotu odpoledne čas, nenechte si ujít tuto reprízu. Čekání na Patrika vysílá Prima v sobotu 3. října 2026 v 16:55. Bude to příležitost zavzpomínat na dobu, kdy byl Jiří Pomeje plný sil, a zároveň vzdát tichou poctu muži, který prožil peklo.
Zdroje článku: csfd.cz, filmovyprehled.cz, cnn.iprima.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá