Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

V sobotu v 17:25 nasadí Nova Cinema kultovní českou komedii, v níž slavný herec v hlavní roli bohužel skončil tragicky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Máte plány na sobotní odpoledne? Televize vám nabídne návrat do osmdesátek, kdy na plátně zářil jeden charismatický mladík a budoucnost se zdála růžová. Dnes víme, že realita byla krutá.
V sobotu v 17:25 nasadí Nova Cinema kultovní českou komedii, v níž slavný herec v hlavní roli bohužel skončil tragicky

V sobotu v 17:25 nasadí Nova Cinema kultovní českou komedii, v níž slavný herec v hlavní roli bohužel skončil tragicky

Zdroj: Archiv TV Prima
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 10:00

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Ženy narozené v těchto dvou znameních bývají nejlepší matky. Potvrzují to i odborníci
Ženy narozené v těchto dvou znameních bývají nejlepší matky. Potvrzují to i odborníci
ČEZ rozdá milion elektroměrů zdarma. Máte nárok i Vy?
ČEZ rozdá milion elektroměrů zdarma. Máte nárok i Vy?

V příštích měsících se v českých domácnostech objeví stovky tisíc nových chytrých elektroměrů. Výměnu...

Ani Mariánky, ani Karlovy Vary. Nejlepší lázně pro podzimní pobyt 2026 jsou neznámé a stojí půlku
Ani Mariánky, ani Karlovy Vary. Nejlepší lázně pro podzimní pobyt 2026 jsou neznámé a stojí půlku

Na podzim nemusíte vyrážet do nejznámějších českých lázní, abyste si dopřáli teplé koupele, léčivé prameny,...

Přehled slev pro seniory na rok 2027: Můžete ušetřit desetitisíce, stačí vědět kam a využít svého věku
Přehled slev pro seniory na rok 2027: Můžete ušetřit desetitisíce, stačí vědět kam a využít svého věku

Většina lidí v důchodu ani netuší, kolik peněz zbytečně utrácí. Přitom existují zcela legální cesty, jak si...

Dokážete ze spleti závorek v rovnici 2[3(x - 4) + 5] - (2x + 6) = x + 20 vytáhnout správný výsledek?
Dokážete ze spleti závorek v rovnici 2[3(x - 4) + 5] - (2x + 6) = x + 20 vytáhnout správný výsledek?

V dnešní úloze se zaměříme na rovnici, kde hranatou závorku doplňuje násobení dvěma. Tento specifický krok...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.