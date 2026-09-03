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Pohádka o ježkovi Tobiášovi, který si chtěl vypěstovat křídla z pampelišek

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Na kraji louky, kde tráva rostla měkce jako zelená peřina a pampelišky svítily od jara do léta jako malé sluníčkové lampičky, bydlel ježek Tobiáš.
Pohádka o ježkovi Tobiášovi, který si chtěl vypěstovat křídla z pampelišek

Pohádka o ježkovi Tobiášovi, který si chtěl vypěstovat křídla z pampelišek

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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Pohádky bez konce
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