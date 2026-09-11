Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
11 min

Pohádka o kouzelném kufru, který se sbalil vždycky dřív než jeho majitel

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na půdě domu se zelenými okenicemi stál starý kufr. Nebyl velký, nebyl nový a na první pohled nebyl ani nijak zvlášť vznešený. Měl hnědou kůži poškrábanou od mnoha cest, mosazné rohy, pevnou přezku a na boku několik vybledlých nálepek z míst, o nichž nikdo v domě nikdy neslyšel. Jedna ukazovala věž stojící hlavou dolů.
Pohádka o kouzelném kufru, který se sbalil vždycky dřív než jeho majitel

Pohádka o kouzelném kufru, který se sbalil vždycky dřív než jeho majitel

Zdroj:
Reklama
Další články z Pohádky bez konce
Pohádka o dešťové kapce Dorotce, která nechtěla spadnout dolů, dokud neuvidí celý svět
Pohádka o dešťové kapce Dorotce, která nechtěla spadnout dolů, dokud neuvidí celý svět
Pohádka o kouzelných botách, které odmítaly chodit tam, kam se člověk bál
Pohádka o kouzelných botách, které odmítaly chodit tam, kam se člověk bál

V jedné vesnici pod vysokými javory žil švec jménem Barnabáš. Byl to švec tichý, pečlivý a měl tak dobré...

Pohádka o trpaslíkovi Vendelínovi, který měl příliš vysoké sny na příliš nízkou chaloupku
Pohádka o trpaslíkovi Vendelínovi, který měl příliš vysoké sny na příliš nízkou chaloupku

V lese Dubovém šumění, kde rostly kapradiny vyšší než královská košťata a houby měly klobouky tak široké,...

Pohádka o malé mořské víle Amálce, která se rozhodla, že najde ztracené rybí hlasy
Pohádka o malé mořské víle Amálce, která se rozhodla, že najde ztracené rybí hlasy

Hluboko pod hladinou Tyrkysového moře leželo město Korálovice. Nebyla v něm žádná náměstí z kamene ani...

Pohádka o sově Rozárce, která neuměla houkat strašidelně, protože se pořád smála
Pohádka o sově Rozárce, která neuměla houkat strašidelně, protože se pořád smála

V lese Borovém šeru stávala stará dubová škola. Nebyla to škola pro děti, ale pro noční tvory. Přes den...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

Všechny články tohoto autora →
Pohádky bez konce
Další články z kategorie Pohádky pro děti
Zobrazit více
Ženské centrumRodina & komunitaPohádky pro děti
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.