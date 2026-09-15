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Holašovice mají nové vymezení památkové rezervace

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Dennívýzva
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Vláda v pondělí schválila zpřesnění vymezení památkové rezervace v jihočeských Holašovicích, obci proslulé venkovskou zástavbou ve stylu selského baroka, která je od roku 1998…
Holašovice4

Holašovice4

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