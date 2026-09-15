Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Vettel byl uchvácen: Race of Champions odhalil nové dějiště

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Race of Champions se v roce 2027 poprvé ve své historii uskuteční na Novém Zélandu. Akci, která se bude konat 9. a 10. ledna, bude hostit Hnry Stadium ve Wellingtonu. Potvrzený je také návrat Sebastiana Vettela, kterého při jeho předchozí návštěvě uchvátila krása země.
Vettel byl uchvácen: Race of Champions odhalil nové dějiště

Vettel byl uchvácen: Race of Champions odhalil nové dějiště

Zdroj:
Reklama
Další články z SvětFormule.cz
Steiner kritizuje Norrise za neprofesionální chování
Steiner kritizuje Norrise za neprofesionální chování
Vysvětlujeme, proč se Velká cena v Baku uskuteční už v sobotu
Vysvětlujeme, proč se Velká cena v Baku uskuteční už v sobotu

Příští týden nás čeká velká změna. Velká cena Ázerbájdžánu má posunutý celý harmonogram kvůli státnímu...

Odporné chování policisty: Po závodě škrtil fotografa Williamsu
Odporné chování policisty: Po závodě škrtil fotografa Williamsu

Španělští organizátoři čelí po víkendu v Madridu dalším problémům. Kromě kritiky trati, která zaznívala od...

Nejlepší scénář pro Antonelliho: Kdy může vyhrát titul?
Nejlepší scénář pro Antonelliho: Kdy může vyhrát titul?

Andrea Kimi Antonelli má po Velké ceně Španělska k titulu mistra světa výrazně blíže než jeho soupeři. Před...

Madring: Velká premiéra se vším všudy
Madring: Velká premiéra se vším všudy

Madring hned při své premiéře nabídl pořádnou porci emocí. Zatímco Lando Norris sahal po vítězství, o které...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

Všechny články tohoto autora →
SvětFormule.cz
Další články z kategorie F1
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.