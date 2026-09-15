Vettel byl uchvácen: Race of Champions odhalil nové dějiště

Stadion, dříve známý jako Westpac Stadium a přezdívaný „Cake Tin“, bude pro tuto příležitost přeměněn. Jeho přírodní travnatou plochu nahradí dočasný asfaltový okruh. Areál s kapacitou přibližně 34 500 diváků dosud nikdy nehostil motorsportovou akci takového rozsahu.
Oceánie se do kalendáře Race of Champions poprvé zařadila teprve v roce 2025, kdy podnik hostilo Sydney. Pořádání novozélandské edice bylo zajištěno prostřednictvím vládního programu Events Attraction Package. Ministerstvo obchodu, inovací a zaměstnanosti (MBIE) akci podpoří v rámci snahy zvýšit domácí i zahraniční cestovní ruch.
Čtyřnásobný mistr světa formule 1 Sebastian Vettel patří mezi první potvrzená velká jména pro Wellington. Německý pilot se do Race of Champions vrátí po své účasti na předchozím ročníku v Sydney.
Vettel, který po konci kariéry ve formuli 1 čas od času usedá zpět za volant závodních vozů a nedávno na Monze řídil Ferrari F2002 Michaela Schumachera, prozradil, že k přesunu Race of Champions na Nový Zéland částečně přispěla i jeho vlastní návštěva země před ROC Sydney.
„Před ROC Sydney jsem se vydal na svou první krátkou návštěvu Nového Zélandu a krása této země mě naprosto uchvátila. Organizátorům jsem proto ze srandy řekl, jestli by příští ROC nemohli přivézt právě na Nový Zéland,“ uvedl.
„Opravdu se těším, až budu v lednu ve Wellingtonu závodit proti tolika dalším šampionům z celého světa a zároveň dostanu příležitost poznat další části Nového Zélandu.“
Valtteri Bottas se opět vrátí během mimosezónní přestávky
Vedle Vettela byl pro Wellington potvrzen také Valtteri Bottas, který v sezóně 2026 závodí za Cadillac. Doplní je dvojnásobný vítěz Bathurst 1000 Chaz Mostert a rallyová hvězda Hayden Paddon.
Mostert přijede jako úřadující šampion Supercars z roku 2025 a vicemistr předchozího ROC Sydney. Tehdy porazil Bottase i Vettela, než v individuálním finále podlehl Sébastienu Loebovi. Paddon má za sebou mimo jiné vítězství v mistrovství světa v rallye při Rally Argentina 2016 a dva po sobě jdoucí tituly mistra Evropy v rallye z let 2023 a 2024.
Organizátoři uvedli, že v následujících týdnech oznámí další jména. Kompletní startovní listina tak zatím není uzavřena. Prezident ROC Fredrik Johnsson uvedl, že za příchodem akce na Nový Zéland stojí mimo jiné množství místních talentů a nadšení pro motorsport, které v zemi panuje.
Bottas, který se účastnil také ROC Sydney, se na návrat k závodění během mimosezónní přestávky těší. „Race of Champions je opravdu speciální a vzrušující akce a jsem moc rád, že se znovu vrací,“ uvedl Fin.
„Nemůžu se dočkat, až budu ve Wellingtonu na Novém Zélandu závodit se všemi ostatními jezdci z různých kategorií. Všichni závodíme na stejné trati v různých typech vozů, díky čemuž je ROC velmi atraktivní i pro diváky. ROC na Novém Zélandu bude další vzrušující závod se skvělou atmosférou jak pro nás jezdce, tak pro fanoušky. Osobně si navíc myslím, že je opravdu dobré během mimosezónní přestávky něco řídit a lepší místo pro to neexistuje. Na leden se proto opravdu těším!“