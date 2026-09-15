Za tento starý spotřebič z dob socialismu vám sběratelé nabídnou i 4 500 Kč

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Za tento starý spotřebič z dob socialismu vám sběratelé nabídnou i 4 500 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Málokterý spotřebič z dob socialismu pečuje dodnes a zároveň láká sběratele z celé Evropy. Remoska to dokázala. Hliníková mísa s topným drátem zalitým ve víku vznikla v padesátých letech jako nápad tří elektrotechniků a do roku 1991 jich v Kostelci nad Černými lesy vyrobili přes milion a půl kusů. Dnes za zachovalý kousek nejstarší řady HUT zaplatí sběratelé až 4 500 korun a někdy i víc.
Fotografie remosky
Zdroj: Foto: zarco / Public domain, remoska
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