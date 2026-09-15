Android drží smazané soubory v koši celý měsíc. Už to hackerům stačí, aby vám ukradli všechno

Stisknete „Smazat“ a máte pocit, že je po všem. Jenže ve dvou nejpoužívanějších aplikacích Googlu na Androidu, ve Fotkách Google a ve správci souborů Files by Google, smazané položky putují do koše, kde klidně celý měsíc čekají na obnovení. Třicet dní. Tolik času mají vaše fotky, videa, naskenované doklady, screenshoty hesel nebo intimní materiály na to, aby je někdo vytáhl zpátky. Nemusí to být žádný sofistikovaný hack na dálku. Stačí odemčený telefon na stole v kavárně, uhodnutý PIN nebo kompromitovaný účet Google a útočník má přístup k datům, o kterých jste byli přesvědčeni, že už neexistují. Nejde přitom doslova o každý bit v telefonu, ale o dostatek citlivého obsahu k tomu, aby z něj šlo poskládat vaši identitu, cílit na vás phishingem nebo vás prostě vydírat.
Proč „smazáno“ neznamená pryč
Klíčové je pochopit, že Android nemá jeden centrální koš pro celý systém. Každá aplikace si spravuje vlastní. Fotky Google přesunou smazanou fotku nebo video do sekce Kolekce → Koš, kde zůstane 30 dní. Files by Google fungují identicky: smazané PDF, stažený dokument nebo zvukový soubor se přesune do koše a čeká tam měsíc. Po uplynutí lhůty se položky smažou automaticky. Do té doby je ale může kdokoli s přístupem k telefonu prohlédnout a jedním klepnutím obnovit zpátky do knihovny.
A pozor, koš Fotek Google je dostupný i přes webový prohlížeč po přihlášení k účtu Google. Útočník tedy nemusí fyzicky držet váš telefon. Stačí mu získat přístup k vašemu účtu.
Tři cesty, jak se k vašemu koši dostat
Samotný zamčený a šifrovaný telefon s Androidem je poměrně tvrdý oříšek. Šifrování uživatelských dat běží na úrovni systému a bez odemknutí zařízení se k souborům nedostanete. Jenže reálný svět nabízí útočníkům jednodušší cesty:
- Fyzický přístup k odemčenému telefonu. Zapomenutý mobil na pracovním stole, telefon bez zámku obrazovky nebo slabý čtyřmístný PIN. Google sám v nápovědě upozorňuje, že vypnutý zámek obrazovky neposkytuje žádnou ochranu.
- Kompromitovaný účet Google. Uniklé heslo z jiné služby, chybějící dvoufaktorové ověření a útočník se přihlásí na photos.google.com, kde koš funguje podobně jako v telefonu.
- Škodlivá aplikace s nepřiměřenými oprávněními. Google v pravidlech Play Storu označuje široký přístup k uživatelským souborům za vysoce rizikový. Přesto se takové aplikace občas proklouznou kontrolou, nebo si je uživatel nainstaluje z neoficiálního zdroje a sám jim povolí citlivá oprávnění.
Třicet dní přitom není doba, kterou útočník potřebuje na práci. Je to komfortní okno, během něhož data zůstávají dostupná, i když je uživatel považuje za dávno pryč. Stačí jediný přístup k telefonu nebo účtu kdykoli v tom měsíci.
Jak koš najít a vysypat
Praktický návod je jednoduchý, ale překvapivě málo lidí ho zná:
Fotky Google: Otevřete aplikaci → dole klepněte na Kolekce → Koš → Další → Vysypat koš → Smazat trvale. Google výslovně upozorňuje, že po vysypání už položky nelze obnovit. Důležitý detail: smazané fotky mohou zůstat i na vyjímatelné paměťové kartě. Pro definitivní odstranění z SD karty je potřeba použít galerii zařízení, ne jen Fotky Google.
Files by Google: Menu → Koš → vybrat položky → Smazat. Zajímavá výjimka: soubory smazané přes kartu „Nevyžádané soubory“ (Junk files) do koše vůbec nejdou a mažou se rovnou natrvalo.
Vedle ručního vysypání koše se vyplatí zkontrolovat Privacy Dashboard v nastavení Androidu. Přehled ukáže, které aplikace v posledních dnech přistupovaly k vašim souborům, fotoaparátu nebo poloze.
Jak se bránit a jak je na tom konkurence
Google na riziko krádeže odemčeného telefonu reaguje sadou funkcí Theft Protection: Theft Detection Lock dokáže telefon zamknout, když detekuje vytržení z ruky, Offline Device Lock ho zamkne po odpojení od sítě a Remote Lock umožňuje zamknutí na dálku i bez přístupu k účtu Google. Základem ale zůstává silný PIN nebo heslo, zapnutý Google Play Protect a obezřetnost při udělování oprávnění aplikacím.
Pro srovnání: Apple na iPhonu používá stejnou 30denní lhůtu pro smazané fotky i soubory v aplikaci Soubory. Zásadní rozdíl je ale v tom, že album Nedávno smazané a Skryté na iOS vyžaduje další ověření přes Face ID, Touch ID nebo kód; nestačí jen být v odemčeném telefonu. U výrobců telefonů s Androidem se logika liší: Xiaomi u cloudového koše galerie nabízí základních 30 dní, ale s vyšším členstvím až 60, 90 nebo dokonce 180 dní. Na počítačích s Windows naopak žádný univerzální 30denní limit neexistuje, koš se vyprázdní ručně.
Třicet dní v koši není chyba systému. Je to kompromis mezi pohodlím a bezpečností, který dává smysl pro každého, kdo omylem smaže fotku z dovolené. Problém nastává ve chvíli, kdy si uživatel neuvědomí, že „smazáno“ je jen mezikrok a že jeho citlivá data klidně měsíc čekají na kohokoli, kdo ví, kde hledat.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman