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Tramvaje v Ostravě se vrátí na Vítkovickou, moderní trať slibuje tišší jízdu

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Po měsíci a půl odklonu se ve čtvrtek tramvajové linky 1, 2 a 13 vrátí na Vítkovickou ulici v Ostravě. Dopravní podnik Ostrava (DPO)…
tz-260731-front-vitkovicka_large

tz-260731-front-vitkovicka_large

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