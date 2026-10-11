Ani strouhanka, ani vejce. Plněné papriky drží tvar díky 1 surovině, kterou Maďarky přidávají po generace

V české kuchyni se náplň do paprik bez pojiva skoro nedělá. Maďarské hospodyně to mají jednodušší a už přes sto let jim stačí obyčejná surovina, kterou má doma v kredenci skoro každý. Náplň s ní v lusku drží pohromadě až do servírování.
U nás vládne rohlík a vejce
Kdo vyrůstal na babiččiných plněných paprikách, ten postup zná. Do mletého masa přijde rohlík namočený v mléce, vejce, cibule a koření. Všechno se důkladně propracuje rukama a teprve potom se směs plní do lusků. Na stejném základu staví svůj recept například šéfkuchař Roman Vaněk.
Vejce ale v řadě českých návodů zůstává spíš ze zvyku. Některé recepty ho samy označují za přísadu, bez které se náplň obejde.
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Maďarská töltött paprika, jak zní tamní název plněných paprik, na to jde jinak. Do jemně nasekaného vepřového masa se vmíchá rýže, v nejstarších receptech úplně syrová. K tomu stačí sůl a mletý pepř. Směs se pořádně prohněte a jde rovnou do paprik. Žádná strouhanka, žádné pečivo a v původní podobě ani vejce.
Původní maďarská náplň si vystačí s masem, rýží, solí a mletým pepřem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Celé kouzlo spočívá v tom, co rýže dělá v hrnci. Zrnka se při pomalém dušení napijí tekutiny a nabobtnají, takže masová směs vyplní lusk až ke stěnám. Náplň tak zůstane celistvá a při krájení se nerozpadne. Do papriky ji proto stačí volně vložit lžící, zbylé místo si rýže zabere sama.
Oba přístupy vedle sebe přehledně ukazuje tabulka:
Česká klasika Maďarská töltött paprika (původní recept) Maso mleté maso jemně nasekané vepřové maso Co se do masa přimíchá rohlík namočený v mléce, vejce, cibule a koření rýže (v nejstarších receptech syrová), sůl a mletý pepř Zpracování směsi vše se důkladně propracuje rukama, teprve potom se plní do lusků směs se pořádně prohněte a jde rovnou do paprik Plňte jen do poloviny, jinak lusk praskne Přečtěte si také: Med v zimě ztuhne skoro každému. Stačí ho dát na 1 místo v kuchyni a bude zase tekutý
Bobtnající rýže má i svou záludnost. Starý maďarský recept proto výslovně radí plnit papriky zhruba jen do poloviny. Kdo je nacpe až po okraj, riskuje, že mu nabobtnalá náplň tenkou dužinu při vaření roztrhne. V Maďarsku se navíc plní hlavně světlé papriky s jemnou dužinou, kterým se tam říká tévépaprika, a ty takový tlak snášejí zvlášť špatně.
Druhá rada ze stejného návodu se týká samotných lusků. Vydlabané papriky se mají nejdřív spařit vroucí vodou, aby trochu změkly a při plnění se nelámaly. Pro představu o množství: na šest strávníků počítala původní receptura s kilogramem vepřového a 12 dekagramy rýže.
Postup, na kterém se shodly staré kuchařky
Do tištěných maďarských kuchařek se plněná paprika dostala teprve na sklonku 19. století, kdy se paprika začala v tamní kuchyni běžně používat. Deník Telex, který letos v září zařadil toto jídlo do svého seriálu o historii maďarských receptů, porovnal tehdejší návody a zjistil, že se od sebe skoro neliší. V tištěné podobě pak tahle verze vydržela další století bez úprav. Telex zmiňuje i rodinu, ve které se plněné papriky takhle vaří už několik generací.
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Dnešní recepty se přesto rozcházejí. Někdo do náplně přidává vejce, jiný rýži napřed krátce povaří. Shodu v tom v Maďarsku nečekejte, každý svou verzi hájí zarputile.
Jak to zkusit doma
Doma můžete postupovat takto:
Rýži můžete dát do masa syrovou, jak to dělaly prababičky, nebo ji předvařit jen krátce, aby byla ještě na skus pevná. Vejce klidně vynechte a namočený rohlík tentokrát nechte ležet. Maso s rýží a kořením stačí v míse pořádně prohníst rukama, aby byla zrnka v mase rozložená rovnoměrně. Lusky spařte, naplňte zhruba do poloviny a vyskládejte vedle sebe do hrnce. Pak je pomalu duste v rajčatové omáčce, kterou na konci můžete zahustit světlou jíškou. Během vaření obsah hrnce zbytečně nemíchejte, aby se papriky nepotrhaly.
S kořením Maďaři šetří, protože hlavní roli má hrát chuť samotných paprik a rajčat. Na talíř k tomu patří krajíc chleba nebo vařené brambory.
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Zdroje: https://forbes.cz/letni-klasika-bez-driny-nejlehci-verze-plnenych-paprik-s-rajskou/, https://forbes.cz/esence-letniho-vareni-dokonale-plnene-papriky-s-rajskou/, https://www.penzcentrum.hu/hellovidek/20210723/ezt-sokan-nem-tudjak-a-toltott-paprikarol-ezert-nincs-a-legtobb-magyar-etteremben-1161609, https://telex.hu/gasztro/2022/07/17/hanyfelekeppen-mondjak-a-vilagban-hogy-toltott-paprika, https://www.offbeatbudapest.com/hungarian-food-recipes/stuffed-peppers-toltott-paprika/, https://www.rohlik.cz/chef/69-plneny-paprikovy-lusk, https://telex.hu/gasztro/2026/09/12/legregebbi-es-legujabb-sorozat-a-toltott-paprika