Ostrov v Baltiku má přezdívku „Havaj severu“. Za slunečním rekordem stojí proudění, které odvádí mraky jinam než u sousedního pobřeží

Kdo v květnu přejíždí ocelový oblouk Fehmarnsundského mostu, kterému místní od roku 1963 říkají „ramínko“, často opouští zataženou pevninu a vjíždí pod jasnou oblohu. Fehmarn, rovinatý ostrov o rozloze 185 km² mezi Kielským a Meklenburským zálivem, nasbírá podle rastrových dat Německé meteorologické služby (DWD) za normálové období 1991 až 2020 v průměru 1 794 hodin slunečního svitu ročně. Žádná ze 1 104 obcí Šlesvicka-Holštýnska nedosahuje víc. K tomu přidejte 78 kilometrů pobřeží, dvacet pláží, sedmnáct revírů pro windsurfing a kiting a vítr, který se dá chytit téměř z kterékoli světové strany. Z takové směsi vznikla přezdívka, kterou dnes ve svých materiálech používá i ostrovní turistická centrála. Fehmarn ji plní po seversku: místo tropického vedra nabízí vítr, dlouhé pláže a překvapivě štědrou porci slunce.
Sluneční rekord Fehmarnu v číslech: 75 dní čistého slunce ročně
Údaj 1 794 hodin zní abstraktně, dokud ho nepřevedeme na srozumitelnější míru. Odpovídá zhruba 75 celým dnům, kdy by slunce svítilo nepřetržitě čtyřiadvacet hodin. Podle zpracování dat DWD na webu
Sonnenstunden-Karte ostrov překonává celoněmecký průměr o 129 hodin a průměr své spolkové země o 148 hodin. Na pevnině přes průliv je to méně. Medián okresu Ostholstein, kam Fehmarn administrativně spadá, činí 1 723 hodin, takže ostrov svým nejbližším sousedům ročně uteče o 71 hodin. To jsou přibližně tři dny slunce navíc.
Prvenství potvrzuje i veřejnoprávní
NDR, která letos ve svém přehledu meteorologických rekordů Šlesvicka-Holštýnska řadí Fehmarn s průměrem kolem 1 800 hodin na první příčku. Ostrov si proto pověst „Sonneninsel“, tedy slunečního ostrova, nevymyslel. Opírá se o dlouhodobá měření.
Nejvíc světla připadá na pozdní jaro a léto:
Měsíc Průměr slunečních hodin (1991 až 2020) Duben 212 Květen 264 Červen 258 Červenec 261 Srpen 226
Květen tak v průměru vychází jako nejzářivější měsíc roku, což ocení hlavně ti, kdo nemohou čerpat dovolenou v prázdninové špičce.
Proč mraky Fehmarn obcházejí: pahorkatina, Skandinávie a východní vítr
Meteorolog NDR vysvětluje sluneční přízeň ostrova souhrou několika jevů. Oblačnost se k Fehmarnu obvykle valí od Atlantiku přes Severní moře, jenže dešťové mraky ze sebe cestou často vypustí většinu vody dřív, než k ostrovu doputují. Západně od něj se navíc zvedá Šlesvicko-holštýnská pahorkatina. Vzduch, který přes ni přechází, na závětrné straně klesá, ohřívá se a vysychá. Oblaka v něm řídnou.
Třetí kartu rozdává sever. Nad Skandinávií se často usazují tlakové výše, které k Fehmarnu posílají východní proudění. Takový vítr drží západní oblačnost v uctivé vzdálenosti a ostrov zůstává pod modrou oblohou, zatímco jinde na pobřeží prší.
Obecný mechanismus pobřežního vyjasňování popisuje nizozemský meteorologický ústav KNMI. Chladnější mořský vzduch brzdí nad pobřežním pásem tvorbu kupovité oblačnosti a při některých pobřežních cirkulacích vzniká ostrá hranice mezi zataženým vnitrozemím a prosluněným pobřežím. Fehmarn, obklopený vodou ze všech stran a s nejvyšším bodem na kopci Hinrichsberg ve výšce pouhých 27 metrů nad mořem, z tohoto efektu podle nás těží víc než kterékoli místo na pevnině. Rovina nestaví oblakům žádné hřebeny, na kterých by se mohly zachytit.
VIDEO Havaj severu pro surfaře: 17 míst pro každý směr větru
Přezdívka se zrodila mezi windsurfaři a dodnes jim patří především. Plochý reliéf a otevřená poloha propouštějí proudění bez překážek, a protože je pobřeží obrácené do všech světových stran, najde se vždy úsek, kde vítr fouká správně. Oficiální turistické podklady uvádějí sedmnáct lokalit pro windsurfing a kiting. Surfařský magazín SURF je člení podle větru i zkušeností:
Wulfen a Burger Binnensee: mělké a klidné vnitřní jezero, ideální pro první pokusy i freestylové triky. Orth a Orther Reede: rozlehlá mělčina na jihozápadě, oblíbené cvičiště surfařských škol. Südstrand: jižní pláž, kde se dobře jezdí při východním větru. Grüner Brink: sever ostrova, místo pro dny s východním prouděním. Altenteil a Westermarkelsdorf: severozápadní cíp, kam míří zkušení jezdci, když západní až severozápadní vítr zvedne vlny. Püttsee a Miramar: další lokality pro pokročilé, volba závisí na směru větru a výšce vln.
Kdo na prkně ještě nestál, má na výběr. Škola Windsurfing Wulfen nabízí dvanáctihodinový kurz za 5 000 Kč, zkouška licence VDWS vyjde na 750 Kč a zapůjčení neoprenu na dalších 750 Kč. Konkurence v Orthu účtuje za základní windsurfařský kurz kolem 4 600 Kč, za úvod do wingfoilingu 3 750 Kč a za seznámení s paddleboardem necelou tisícovku.
Nesurfující část rodiny se nudit nebude. Jih ostrova lemují bílé písečné pláže, východ zdobí útesy, sever duny s vnitrozemskými jezírky a západ divočejší přírodní břehy. Ornitology přitáhne rezervace NABU Wallnau s pozorovatelnami, naučnou stezkou a vyhlídkovou věží, kde lze spatřit na dvě stě druhů ptáků. Po ostrově vede 300 kilometrů cyklostezek a přes Puttgarden, Burg a Fehmarnsund prochází i poutní trasa Via Scandinavica, značená žlutou mušlí.
Dovolená na Fehmarnu z Česka: cesta, termín a modelový rozpočet
Z Prahy je to autem zhruba 684 kilometrů a necelých sedm hodin čisté jízdy. Trasa vede přes Hamburk a Lübeck, dál po dálnici A1 na sever, u Heiligenhafenu se přejíždí na silnici B207/E47 a po mostě přímo na ostrov. Veřejnou dopravou počítejte orientačně s 9 hodinami a 17 minutami. Železnice na ostrov kvůli stavbě tunelu od srpna 2022 nejezdí, takže poslední úsek obstarává expresní autobus X85 z Lübecku, který do ostrovního městečka Burg dorazí za 1 hodinu 36 minut a do přístavu Puttgarden za 1 hodinu 49 minut. Aktuální informace shromažďuje web
Fehmarn.de.
Termín volte podle toho, co od moře čekáte. Fehmarn má v průměru jen 15 letních dní s teplotou nad 25 °C ročně, takže středomořskou výheň nečekejte. Pro koupání a vodní sporty se nabízí červen až srpen, pro maximum slunce s menšími davy květen nebo začátek září.
Kolik zaplatíte? Modelový apartmán pro dva:
Položka Cena Apartmán pro 2 osoby, hlavní sezona 2 000 Kč/noc Závěrečný úklid 1 500 Kč Lázeňský poplatek (15. 5. až 14. 9.) 58 Kč/osoba/den Parkování ve vybraných zónách 150 Kč/den, 625 Kč/týden Půjčení windsurfu v Orthu 500 Kč/hod Půjčení paddleboardu 375 Kč/hod
Týden pro dva dospělé tak v této levnější variantě vyjde přibližně na 16 300 Kč za ubytování a poplatky, bez dopravy a jídla. Lázeňský poplatek se vyplatí: hostům přináší kartu Ostseecard, která zahrnuje mimo jiné místní autobusovou dopravu. Podle nás je to pro rodinu s autem, která chce moře bez letiště a čekání u odbavení, rozumná alternativa k jihu. Sázka na jistotu tropického tepla to ovšem nebude.
Tunel do Dánska: Fehmarn se přibližuje Kodani
Ostrov dnes ročně přivítá asi 420 tisíc turistů, kteří tu stráví téměř tři miliony nocí. Pro Němce a Skandinávce jde o známou adresu, Čechy ale zatím víc lákají Rujána, Usedom nebo polské pobřeží. To se může změnit, až Fehmarn dostane přímé spojení se severem.
Pod úžinou Fehmarnbelt vzniká zhruba osmnáctikilometrový ponořený tunel, nejdelší svého druhu na světě. Ponese čtyřproudou dálnici a dvoukolejnou elektrifikovanou železnici. První z celkem 89 segmentů, dlouhý 217 metrů, spustili stavbaři na mořské dno 7. května 2026, koncem září provozovatel Femern ohlásil usazení čtvrtého dílu a to, že se stavba blíží prvnímu kilometru. Dnešní plavba trajektem trvá kolem 45 minut bez čekání, tunelem má přejezd zabrat deset minut autem a sedm vlakem. Cesta vlakem z Hamburku do Kodaně by se zkrátila z pěti hodin na dvě a půl.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková