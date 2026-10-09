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Česká metropole Cleveland

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Zrovna jsem strávil několik dní v Clevelandu v americkém státě Ohio, na břehu Erijského jezera.
Česká metropole Cleveland

Česká metropole Cleveland

Zdroj: 4ee078a473b041ef45a52f313063e9bf/redakce-cesky-psaneho-deniku-American.jpeg
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 09.10.2026 04:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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