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V hlíně zahlédl záblesk zlata a vykopal 933 mincí starých 2000 let. Odměnu 4,2 milionu Kč mu ale komise odmítla vyplatit

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Září 2020, pole u vesnice Great Baddow v Essexu. Shane Wood sledoval kroužícího káněte, když si všiml, jak z ptáka spadlo pírko, a v místě dopadu se v hlíně zaleskl zlatavý předmět.
V hlíně zahlédl záblesk zlata a vykopal 933 mincí starých 2000 let. Odměnu 4,2 milionu Kč mu ale komise odmítla vyplatit

V hlíně zahlédl záblesk zlata a vykopal 933 mincí starých 2000 let. Odměnu 4,2 milionu Kč mu ale komise odmítla vyplatit

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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