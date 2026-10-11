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Kam se hrabe Popelka. Nejkrásnější českou pohádku v zahraničí milují, v Česku ji nezná téměř nikdo

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Tři oříšky pro Popelku vévodí žebříčkům oblíbenosti. Československá kinematografie má ale i jiný poklad, který se vydal úplně opačnou cestou. Malá mořská víla režiséra Karla Kachyni je krásná, znepokojivá a smutná. V zahraničí si získala uznání na filmových přehlídkách a dnes ji objevují i diváci, kteří vyhledávají neobvyklé filmové zážitky.
Kam se hrabe Popelka. Nejkrásnější českou pohádku v zahraničí milují, v Česku ji nezná téměř nikdo

Kam se hrabe Popelka. Nejkrásnější českou pohádku v zahraničí milují, v Česku ji nezná téměř nikdo

Zdroj: Archiv Česká televize
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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