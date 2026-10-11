Retro kvíz o cukrovinkách z dob komunismu: Jen starší ročníky mají šanci získat všech 10 bodů

Za minulého režimu nebylo v obchodech zdaleka tolik sladkostí jako dnes, a přesto měly tehdejší dobroty něco, co jim nynější konkurence jen těžko bere. Lentilky, Hašlerky, pendrek nebo kokosové suky jsou pojmy, které pamětníci nepotřebují vysvětlovat. Ale víte o nich opravdu všechno?
Sladkostí nebylo za socialismu na výběr mnoho, to se ví. Jenže omezená nabídka dělala z obyčejného mlsání menší událost. Kokosové suky, Hašlerky, marcipánové figurky, višně v čokoládě: nebyl to jen rychle koupený bonbon u pokladny. Často předcházelo počítání drobných, čekání, někdy i schovávání před sourozenci do šuplíku nebo za knížky. V kvízu pak umí překvapit docela prostá věc. Chuť a obal člověk vytáhne z paměti skoro hned, ale původ, přesné názvy a drobnosti kolem už tak jisté nebývají.
Co se skrývalo za sklem cukrárenského pultu
Výběr v obchodech býval skromný, přesto si jednotlivé sladkosti držely své věrné kupce. Lentilky od Orionu patřily mezi jistoty: barevné čočkovité bonbony s čokoládovým středem, obvykle v papírovém obale. Děti je často nejdřív roztřídily podle barev a až potom začalo ujídání. Pendrek, tažená lékořicová tyčinka, stál pár korun a někdo ho miloval, jiný nenáviděl. Kokosové suky nebo kakaové bonbony obalené v kokosu zase ležely mezi cukrovinkami na váhu. Nenápadné zboží, ale své lidi mělo.
U zavedených názvů se ale člověk snadno splete. Margot, Tatranky nebo Kolonáda přežily socialismus, změnu režimu i další desetiletí. Některé z těchto výrobků navíc nevznikly až po roce 1948, jejich příběh je starší. Stačí taková malá časová odbočka a vzpomínka z dětství najednou není tak pevná, jak se zdála.
Legendy, které přežily režim i čas
Čokoládové pralinky a oplatky z národních podniků Figaro, Orion nebo Zora patřily k názvům, které se v mnoha domácnostech nemusely vysvětlovat. Figaro bylo slovenské, Orion pražský a o tom, co komu chutná víc, se dalo přít i dávno před diskusemi na internetu. Višně v čokoládě nebo rumové pralinky ve zlatavé fólii často čekaly na Vánoce, uložené někde vzadu ve skříni. Na běžné mlsání to většinou nebylo, spíš na návštěvu nebo svátky.
Trochu jiný svět představovaly sladkosti ze zahraničí nebo výrobky s pečlivě vystavěnou recepturou a vlastním příběhem. Gumoví medvídci Haribo, jejichž název složil zakladatel Hans Riegel ze svého jména a města Bonn, se do Československa dostávali spíš náhodně. Přes Tuzex, z cest na západ, někdy jako dárek, který se doma neotevíral hned. Pedro nebo Margot byly proti tomu dostupnější domácí stálice a vyrostlo na nich několik generací.
Ne každá sladkost, kterou si dnes automaticky zařadíme mezi „socialistické“, ale z té doby opravdu pochází. Některé jsou starší, jiné se objevily až po roce 1989, jen vzhledem, chutí nebo retro obalem připomínají minulá desetiletí. U starých cukrovinek se tahle záměna objevuje častěji, než by jeden čekal.
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Deník, Kupi, Proženy.cz, Proženy.cz
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