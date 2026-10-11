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Jezero kousek od hranic má molo, ostrůvek i písečnou pláž. Vypadá jako italské Como, vstup je zdarma

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Bielawské jezero pod Sovími horami leží zhruba hodinu jízdy od Náchoda. Nabízí písečné pláže, molo vedoucí na ostrůvek a vstup do areálu zdarma.
Jezero kousek od hranic má molo, ostrůvek i písečnou pláž. Vypadá jako italské Como, vstup je zdarma

Jezero kousek od hranic má molo, ostrůvek i písečnou pláž. Vypadá jako italské Como, vstup je zdarma

Zdroj: Foto: Qasinka / Creative Commons / CC BY-SA 1.0.
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 11.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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