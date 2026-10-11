Jezero kousek od hranic má molo, ostrůvek i písečnou pláž. Vypadá jako italské Como, vstup je zdarma

Před letošní sezónou přijela k jižnímu břehu nákladní auta a vysypala na pláž 250 tun čerstvého písku. Bielawa v Dolním Slezsku tak připravila svou největší atrakci na další nápor návštěvníků. Ti sem posledních několik let míří kvůli přezdívce „polské Como“, kterou rozšířily nejprve sociální sítě a po nich polská média. Jezioro Bielawskie si ji
vysloužilo díky souhře hladiny a zalesněných kopců, které ji obepínají. Výletníkům z východních Čech ale vodní plocha nabízí ještě něco cennějšího než fotogenický záběr: koupání, procházku po molu, horskou túru a večeři v jednom dni, a to bez dlouhého přesunu. Polské Como pod Sovími horami: hladina v objetí kopců
Bielawské jezero leží na jihozápadním okraji města, v těsné blízkosti ulic Plażowa, Wysoka a Lotnicza. Rozlohou se blíží 24 hektarům a za ním se zvedají svahy Sovích hor. Právě tahle kompozice, voda v popředí a pásmo kopců na obzoru, vysvětluje, proč se k místu přilepilo jméno slavného lombardského jezera. Samo město na své oficiální turistické stránce zdůrazňuje spojení vody a hor i „malebnou polohu“ nádrže.
Historie je přitom ryze průmyslová. Nádrž vznikla v letech 1970 až 1973 jako záložní zásobárna vody pro místní bavlnářské závody. Když textilka ztratila význam, převzala jezero samospráva a od roku 2015 ho postupně proměňovala v rekreační a protipovodňový areál. Původní název Zbiornik Wodny „Sudety“ odkazoval na odborářské rekreační středisko tkalců. Od 1. ledna 2018 nese nádrž marketingově přitažlivější jméno Jezioro Bielawskie.
Skutečný zlom přišel v roce 2021. Město tehdy u jezera spustilo turistický projekt Camping Sudety, rozšířilo nabídku, natočilo propagační video a rozjelo reklamní kampaně. Výsledky se dostavily rychle. V roce 2024 prodaly automaty u jezera 38 851 parkovacích lístků a radnice odhaduje, že parkoviště využilo přes 100 tisíc turistů. Za horkých víkendů se proto vyplatí vyrazit dopoledne.
VIDEO Písečné pláže, molo a ostrůvek: co čeká u vody
Kolem jezera se rozkládají dvě písečné pláže, každá s vlastním koupalištěm. Sudecka Plaża i koupaliště u kempu mají převlékárny, toalety, odpadkové koše a vlastní mola. Ve vodě je vymezená zóna pro děti a během sezóny dohlížejí na koupající se plavčíci. Koupaliště u kempu je navíc přístupné i pro vozíčkáře.
Nejvýraznějším prvkem celého areálu zůstává molo. Z hlavní rekreační části vede na uměle navršený ostrůvek a místní průvodce InfoBielawa udává jeho délku zhruba na 150 metrů. Na ostrůvku najdete lavičky k posezení i vyhrazená místa pro gril, s nimiž výslovně počítá i provozní řád areálu. Kdo si sem přinese klobásy a zadívá se přes hladinu k horám, pochopí, proč se srovnání s italským jezerem tak rychle uchytilo.
Koupací sezóna podle polské hygienické služby probíhá od 16. června do 1. září, plavčíci hlídají denně od 10 do 19 hodin. Kvalitu vody hygiena průběžně sleduje a výsledky zveřejňuje na webu GIS Serwis Kąpieliskowy. Letos dostala voda opakovaně zelenou, jen 27. července vyhodnotila hygiena obě koupaliště dočasně jako nevhodná ke koupání kvůli enterokokům. Srpnové kontroly už vodu opět označily za vhodnou ke koupání. Před cestou proto doporučujeme aktuální stav zkontrolovat.
Pro rodiny s dětmi přibyla letos nová lákadla. U kempové pláže vyrostlo nafukovací vodní hřiště Sovia Fun Park a hned vedle jezera funguje venkovní bazén s brouzdalištěm a skluzavkou.
Kolik stojí den u Bielawského jezera
Vstup do veřejného areálu Campingu Sudety je podle provozního řádu volný. Výjimku tvoří placené akce a samotné tábořiště. Hosté kempu mají vstup na tamní koupaliště zahrnutý v ceně ubytování. Ostatní služby se účtují ve zlotých a cenová hladina pro českou peněženku zůstává příznivá.
Služba Cena Sudecka Plaża, běžný / zlevněný vstup asi 70 Kč / 45 Kč Sudecka Plaża po 17. hodině asi 35 Kč Venkovní bazén (od 10 do 19 h), běžný / zlevněný asi 85 Kč / 60 Kč Parkování osobního auta asi 25 Kč za hodinu, 115 Kč za den Kajak / šlapadlo / katamarán asi 115 / 145 / 205 Kč za hodinu Šlapadlo se skluzavkou asi 350 Kč za hodinu Kolo asi 85 Kč za hodinu, 405 Kč za den Motokára jednomístná / dvoumístná asi 115 / 175 Kč za hodinu Sovia Fun Park, 30 minut ve všední den / o víkendu asi 175 / 230 Kč Sovia Fun Park, celý den asi 465 Kč
Parkovné se u kempu vybírá celoročně, a to denně od 9 do 21 hodin. Kdo chce zůstat přes noc, najde podrobnosti v oficiálním ceníku Campingu Sudety, který existuje i v české jazykové verzi. Stanové místo vyjde od 175 Kč na den, dospělý zaplatí přibližně 145 Kč, dítě 115 Kč. Parcela pro karavan nebo obytné auto stojí podle umístění zhruba 580 až 640 Kč denně. V ceně je zahrnut přístup na pláž i sanitární zázemí.
Podle nás právě tady leží hlavní trumf Bielawy. Česká pohraniční koupaliště a přehrady nabízejí krásnou vodu, ovšem málokteré soustředí na jednom místě dvě písečné pláže, hlídané koupání, molo na ostrov, bazén s dětskou zónou, půjčovnu lodiček, kol i motokár a k tomu kemp. Čtyřčlenná rodina tu může strávit celý den za částku, která by v mnoha tuzemských aquaparcích nestačila ani na vstupenky.
Z Náchoda za hodinu: Bielawa jako výlet za vodou i do hor
Z východních Čech vede nejpřímější cesta přes hraniční přechod mezi Náchodem a polskou Kudowou-Zdrojem, dál přes Nowou Rudu až do Bielawy. Plánovač Rome2rio udává z Kudowy 57 kilometrů a zhruba hodinu jízdy, jiné výpočty počítají s 62 kilometry a hodinou a čtvrt. Od Náchoda je třeba připočíst jen krátký přejezd přes hranici. Bielawa má sice i železniční spojení s Vratislaví nebo Legnicí, pro výlet z Česka ale jednoznačně vítězí auto.
Díky takovému dojezdu je jezero ideálním cílem jednodenní výpravy. Ještě lépe ale podle nás vynikne na prodlouženém víkendu, kdy lze koupání prokládat výlety do okolí:
Kalenice: vrchol Sovích hor s rozhlednou, vzdálený asi 10 kilometrů, Sztolnie Walimskie: podzemní štoly z druhé světové války, zhruba 20 kilometrů, Podzemní město Osówka: další část tajemného komplexu Riese, přibližně 25 kilometrů, Pevnost Stříbrná hora: mohutná pruská pevnost asi 24 kilometrů od Bielawy, v červenci a srpnu otevřená denně od 10 do 19 hodin, na jaře a na podzim do 18 hodin.
Ani o jídlo a postel nouze nebude. Městské informační centrum doporučuje restaurace Tkalnia, Teatralna nebo Rodos, pizzerii Rabarbar či podniky U Czapli a Kameleon. Kdo nechce spát ve stanu, může přespat v Hotelu Dębowy, Hotelu Villam nebo v zámeckém hotelu Pałac Bielawa. Ráno pak stačí sjet k jezeru, projít se po molu na ostrůvek a sledovat, jak se nad Sovími horami rozplývá ranní opar.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková