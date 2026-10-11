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WhatsApp spustil novou funkci a experti bijí na poplach. Podvodníci se vydávají za úřady i známé osobnosti

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Meta od konce června 2026 umožňuje uživatelům WhatsAppu rezervovat si vlastní uživatelské jméno. Bezpečnostní experti i vlády bijí na poplach.
WhatsApp, ikona

WhatsApp, ikona

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 04:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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