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Před 40 lety vybuchla u muzea dělnického hnutí bomba. Pumový útok zůstal záhadou

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Před 40 lety vybuchla před tehdejším Muzeem dělnického revolučního hnutí v Budějovicích bomba. Exploze poškodila okolní budovy a způsobila škodu za 1,4 milionu korun. Pachatele se přes rozsáhlé vyšetřování nikdy nepodařilo odhalit.
Před 40 lety vybuchla u muzea dělnického hnutí bomba. Pumový útok zůstal záhadou

Před 40 lety vybuchla u muzea dělnického hnutí bomba. Pumový útok zůstal záhadou

Zdroj: Jan Schinko
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 11:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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