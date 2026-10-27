Před 40 lety vybuchla u muzea dělnického hnutí bomba. Pumový útok zůstal záhadou

Před 40 lety vybuchla u muzea dělnického hnutí bomba. Pumový útok zůstal záhadouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Před 40 lety vybuchla u muzea dělnického hnutí bomba. Pumový útok zůstal záhadouZdroj: Jan Schinko
Článek byl publikován 27.10.2026 11:02
Agresivní muž pod vlivem alkoholu narušil dopolední provoz na čerpací stanici ve Strakonicích. Se 3,12...
Autobusové nádraží v Jindřichově Hradci prochází proměnou za téměř 100 milionů korun. Rozsáhlá rekonstrukce...
Na chovatele slepic v Dyníně na Českobudějovicku podala veterinární správa trestní oznámení kvůli týrání...
Teplo z jaderné elektrárny Temelín proudí do Budějovic už třetím rokem. Od října 2023 dodal horkovod do...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →