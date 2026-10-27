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Opilý muž dělal výtržnosti na čerpací stanici. Pak zaútočil na policistu

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Dennívýzva
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Agresivní muž pod vlivem alkoholu narušil dopolední provoz na čerpací stanici ve Strakonicích. Se 3,12 promile obtěžoval kolemjdoucí a odmítal uposlechnout strážníky. Musela zasáhnout i státní policie.
Opilý muž dělal výtržnosti na čerpací stanici. Pak zaútočil na policistu

Opilý muž dělal výtržnosti na čerpací stanici. Pak zaútočil na policistu

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 09:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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