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Po setkání vlka s člověkem přišlo sledování. Šelmy se lidem vyhýbají

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Dennívýzva
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Noční setkání člověka s vlkem u domů v Hynčicích bylo jedním z důvodů, proč dvě šelmy na Broumovsku dostaly GPS obojky. Dosavadní sledování ukazuje, že se lidem vyhýbají. Výzkum také zjistil, že přes 90 procent potravy zdejších vlků tvoří divoká zvířata.
Po setkání vlka s člověkem přišlo sledování. Šelmy se lidem vyhýbají

Po setkání vlka s člověkem přišlo sledování. Šelmy se lidem vyhýbají

Zdroj: Peter Drengubiak
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 04:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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