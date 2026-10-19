Po setkání vlka s člověkem přišlo sledování. Šelmy se lidem vyhýbají

Muž si v noci vyšel před dům zakouřit, když se poblíž objevil vlk. Podle jeho svědectví se šelma rozeběhla jeho směrem a nezastavily ji ani výstřely z plynové pistole. Muž se nakonec schoval do domu. Případ z Hynčic na Broumovsku prověřovali ochranáři, kteří ale nedokázali jednoznačně určit, zda šlo o náhodné setkání, nebo o neobvykle smělého jedince.
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Právě oznámené přiblížení vlka k člověku bylo jedním z podnětů k podrobnějšímu sledování. Odborníci na jaře odchytili dva vlky a nasadili jim telemetrické obojky, díky nimž mohou zjišťovat, kudy se zvířata pohybují a jak využívají krajinu.
Hospodářská zvířata, především ovce, představují 6,9 procenta jídelníčku vlků.
Dosavadní výsledky podle zveřejněné zprávy ukazují běžné vlčí chování. Obě sledovaná zvířata jsou přirozeně plachá, žijí skrytě a blízkost lidí nevyhledávají. Zjištění se ale týká dvou sledovaných vlků, nevysvětluje samo o sobě průběh dřívějšího setkání v Hynčicích.
Výzkumníci se vedle pohybu šelem zabývali také tím, co vlci loví. Na Broumovsku tvoří přes 90 procent jejich potravy divoká zvířata. Hlavní složkou je srnec obecný, významné zastoupení má také prase divoké.
Hospodářská zvířata, především ovce, představují 6,9 procenta jídelníčku. Mezi sledovanými oblastmi od Lužických hor po Jeseníky je to nejvyšší podíl. Na Frýdlantsku, Králickém Sněžníku a v Orlických horách se pohybuje kolem tří procent.
Podle odborníka na velké šelmy Miroslava Kutala z Mendelovy univerzity v Brně souvisí rozdíl také s tím, že je na Broumovsku více chovů ovcí. Přestože se ochrana pastvin postupně zlepšuje, některé podle něj stále nesplňují minimální standardy Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
„I když na Broumovsku je o něco vyšší podíl hospodářských zvířat na jídelníčku vlků, rozhodně to není tak, že by vlci tady byli na nich závislí. Nic nenasvědčuje tomu, že by se na to specializovali. Výraznou většinu jídelníčku i tady tvoří divoká zvířata,“ řekl Kutal ČTK.
Na Broumovské vrchovině a v okolí žije podle letošních zjištění 20 až 27 vlků ve třech přeshraničních smečkách. Jejich teritoria tak zasahují na českou i polskou stranu hranice.
Zveřejněná zpráva shrnuje dvanáct měsíců monitoringu od května 2025. Na celém zkoumaném území o rozloze přibližně sedm tisíc kilometrů čtverečních odborníci potvrdili 18 vlčích teritorií, která obývá šestnáct smeček a dva páry. V žádné ze sledovaných oblastí nezjistili křížence vlka a psa.
Na přeshraničním projektu spolupracují Hnutí DUHA Šelmy, Mendelova univerzita v Brně a polský Park Narodowy Gór Stołowych. Na Broumovsku se zapojuje také správa chráněné krajinné oblasti.