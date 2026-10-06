Pět let s Windows 11. Systém, který uživatele naštval, dnes ovládá většinu počítačůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pět let s Windows 11. Systém, který uživatele naštval, dnes ovládá většinu počítačů
Článek byl publikován 06.10.2026 07:20
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