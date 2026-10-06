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Pět let s Windows 11. Systém, který uživatele naštval, dnes ovládá většinu počítačů

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Windows 11 vyšel přesně před pěti lety. Za tu dobu Microsoft řešil kritiku hardwarových požadavků, účtů Microsoft i funkce Recall. Nyní přichází verze 26H2, která má být naopak co nejméně rušivá.
Pět let s Windows 11. Systém, který uživatele naštval, dnes ovládá většinu počítačů

Pět let s Windows 11. Systém, který uživatele naštval, dnes ovládá většinu počítačů

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 07:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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