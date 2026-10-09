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5 let to Windows 11 neuměl pořádně. Microsoft teď zásadně předělává vyhledávání

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Microsoft po letech sahá na jednu z nejslabších částí Windows 11. Nové vyhledávání má být rychlejší, úspornější k operační paměti a zvládne přímo měnit některá nastavení systému.
5 let to Windows 11 neuměl pořádně. Microsoft teď zásadně předělává vyhledávání

5 let to Windows 11 neuměl pořádně. Microsoft teď zásadně předělává vyhledávání

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 01:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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