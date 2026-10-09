5 let to Windows 11 neuměl pořádně. Microsoft teď zásadně předělává vyhledávání

Windows 11 jsou na trhu pět let, přesto jejich vyhledávání dodnes dokáže působit jako část systému, která za zbytkem rozhraní jednoduše zaostala. Microsoft teď připravuje jednu z největších změn této funkce. Nové vyhledávání staví na WinUI 3, má rychleji reagovat, spotřebovávat méně operační paměti a zbavit se části zbytečného vizuálního balastu.
Nejde přitom jen o kosmetickou změnu. Microsoft tvrdí, že jeho první testy ukazují výrazné zlepšení výkonu i spotřeby paměti. Konkrétní čísla ale firma zatím nezveřejnila, takže na skutečný rozdíl na běžných počítačích si budeme muset počkat.
Novinka se od 7. října začala postupně objevovat testerům programu Windows Insider v kanálu Experimental. Microsoft ji tedy zatím neposílá všem uživatelům Windows 11.
Microsoft zahazuje část rozhraní, kterou lidé skoro nepoužívali
Současné vyhledávání rozděluje výsledky do levé části okna a velkého náhledu napravo. Právě ten má v nové podobě zmizet. Microsoft podle vlastních dat zjistil, že téměř všechna kliknutí uživatelů míří na samotný seznam výsledků vlevo.
Nové rozhraní proto výsledky skládá do jediného přehlednějšího seznamu. Méně prostoru má zabírat samotné rozhraní a více toho, co uživatel skutečně hledá.
Změnit se má také způsob, jakým Windows dotazu rozumí. Microsoft pracuje na lepším rozpoznávání překlepů a synonym. Pokud tedy člověk přesně nezná název funkce nebo při psaní udělá chybu, systém by měl mít větší šanci pochopit, co vlastně hledá.
Později během letošního roku chce Microsoft přidat také podrobnější náhledy souborů. U fotografie se tak mohou přímo ve výsledcích objevit například její rozměry a velikost. Podobným způsobem mají fungovat webové odpovědi. Dotaz na počasí nebo jednoduchou faktickou informaci může zobrazit výsledek přímo ve vyhledávání bez nutnosti otevírat prohlížeč.
Z vyhledávání se stane také ovladač Windows
Ještě zajímavější jsou takzvané inline actions. Microsoft už nechce, aby vyhledávání pouze ukázalo, kde se určitá položka nastavení nachází. Některé úkony půjde provést rovnou.
Do vyhledávání bude možné napsat například „switch to dark mode“ a přímo přepnout systém do tmavého režimu. Podobně má fungovat zapnutí Bluetooth nebo nočního světla, ztlumení zvuku, úprava jasu obrazovky či minimalizace všech otevřených oken.
V praxi jde přesně o drobnosti, kvůli kterým dnes uživatel často otevírá Nastavení a následně hledá správnou položku v několika nabídkách. Microsoft tak Windows Search částečně posouvá směrem k nástroji, který připomíná některé možnosti PowerToys Run, jen integrované přímo do systému. Přes propojený Telefonní odkaz mají později přibýt také akce související s telefonem.
Microsoft tím řeší problém, na který uživatelé upozorňují prakticky od vydání Windows 11. Vyhledávání má být jedna z nejrychlejších cest k aplikaci, souboru nebo nastavení, akorát v praxi bývalo kritizováno za pomalost, nepřehlednost i míchání lokálních výsledků s obsahem z internetu.