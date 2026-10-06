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Google Maps promění vaše auto v McLaren F1. Speciální ikona tu ale nebude dlouho

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Google Maps dostávají novou vychytávku pro fanoušky formule 1. Během navigace lze klasickou šipku nebo automobil nahradit monopostem McLaren F1. Jde však o časově omezenou nabídku.
Google Maps promění vaše auto v McLaren F1. Speciální ikona tu ale nebude dlouho

Google Maps promění vaše auto v McLaren F1. Speciální ikona tu ale nebude dlouho

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 08:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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