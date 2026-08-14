Krutá smrt. Žena nechala ve vedrech v obchodě box s hlodavci, všichni zemřeliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Krutá smrt. Žena nechala ve vedrech v obchodě box s hlodavci, všichni zemřeli
Oční pohotovosti v Praze kontaktovalo po středečním částečném zatmění Slunce několik lidí, kteří měli...
Celkem jednadvacet osmáků našli zaměstnanci zverimexu v boxu, který tam nechala cizí žena. Část zvířat byla...
Policie prosí o pomoc pátráním po vězni, který ve čtvrtek bez dovolení odešel z pracoviště v centru Prahy....
Návštěvníky pražské zoo čeká v sobotu netradiční program, slavit se tam totiž bude světový den slonů....
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →