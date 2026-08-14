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Po sledování zatmění Slunce muselo na oční v Praze několik lidí

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Oční pohotovosti v Praze kontaktovalo po středečním částečném zatmění Slunce několik lidí, kteří měli potíže s očima. Vyplývá to z informací Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, FN Bulovka a Všeobecné fakultní nemocnice. Oční lékaři předtím varovali, že při dlouhém pohledu na tento výjimečný jev hrozí bez ochranných pomůcek v krajním případě i trvalé poškození sítnice.
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Pražská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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