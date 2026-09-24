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Pekaři prosí Čechy: čerstvý chleba nikdy nedávejte do igelitového sáčku

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Přinesete domů voňavý bochník, položíte ho i se sáčkem na kuchyňskou linku a za dva dny se divíte. Kůrka je gumová, střída se drolí a v rohu sáčku naskakují první...
Pekaři prosí Čechy: čerstvý chleba nikdy nedávejte do igelitového sáčku

Pekaři prosí Čechy: čerstvý chleba nikdy nedávejte do igelitového sáčku

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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