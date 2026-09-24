Pekaři prosí Čechy: čerstvý chleba nikdy nedávejte do igelitového sáčku

Přinesete domů voňavý bochník, položíte ho i se sáčkem na kuchyňskou linku a za dva dny se divíte. Kůrka je gumová, střída se drolí a v rohu sáčku naskakují první nazelenalé tečky. Přitom dobře upečený chleba dokáže vydržet čerstvý klidně celý týden. Rozhoduje jediná věc, a to kam a do čeho ho po nákupu uložíte.
Sáček z obchodu je pro chleba past
Igelitový nebo mikrotenový sáček, ve kterém pečivo obvykle doneseme z obchodu, je pro delší skladování to nejhorší možné místo. Uvnitř se drží vlhkost, chleba se v uzavřeném plastu zapařuje a na teplém vlhkém povrchu se během pár dní usadí plíseň. Z teplého bochníku se navíc uvolňuje pára, která se na stěnách plastu sráží do drobných kapiček, a vlhko je pro plíseň ideální živná půda. Nejrychleji to potká krájené bochníky, které jsou zabalené už od výrobce.
Nabízí se papírový pytlík, jenže ten dělá přesně opačnou neplechu. Chleba v papíru rychle vyschne a zatvrdne tak, že si na něm málem vylámete zuby. Jako nouzové řešení na den dva plast obstojí, na celý týden se ale spolehnout nedá.
Přečtěte si také: Jaké jídlo k vám sedí podle horoskopu: 12 receptů pro každé znamení Do lednice chleba rozhodně nepatří
Spousta lidí schová bochník do lednice v dobré víře, že tam vydrží déle. Výsledek bývá přesně opačný. Chladné prostředí zhruba mezi nulou a deseti stupni pečivu vyloženě škodí, protože se z něj rychle uvolňuje voda. Chleba tak v lednici stárne mnohem rychleji než na lince, ztrácí pružnost a začne se drobit.
Co radí pekaři: utěrka a chlebník
Nejlepší postup znají pekaři a je překvapivě prostý. Ještě prohřátý bochník po nákupu nikam hned nezavírejte a nechte ho na vzduchu, dokud úplně nevychladne, jinak se pod obalem začne potit. Vychladlé pečivo pak obalte kusem čisté bavlněné látky, klidně i lněné, a takhle připravené ho vložte do chlebníku. Přírodní tkanina propouští vzduch, odvádí z kůrky přebytečnou vlhkost a zároveň nenechá střídu vyschnout, takže drží rovnováhu mezi vláčností a suchem. Samotný chlebník ať stojí v pokojové teplotě zhruba mezi 20 a 25 stupni, dál od sporáku, topení i dalších míst, kde sálá teplo.
V bavlněné nebo lněné utěrce zůstane chleba v chlebníku vláčný a déle čerstvý. Ilustrační foto. Zdroj: Skyler Ewing / Pexels.
Aby metoda opravdu fungovala, myslete na pravidelnou údržbu:
Přečtěte si také: Zapomeňte na 180 stupňů. Řezníci pečou vepřovou pečeni na jiné teplotě a je měkká jako máslo Vlhkou utěrku po pár dnech vyměňte, jinak se v ní drží voda a plíseň má vyhráno. Chlebník čas od času vysypte od drobků a vytřete octovým roztokem. Načatý bochník otočte řezem ke dnu, vnitřek si tak vláhu udrží déle.
„Utěrku ale nejpozději po 3 dnech vyměňujte,” radí pro Český rozhlas Jaroslav Albrecht z Hostivařské pekárny.
Když chcete mít chleba i na příští týden
Když víte, že celý bochník do pár dní nesníte, sáhněte po mrazáku. Ten stárnutí pečiva spolehlivě zastaví, což si naše babičky bez mrazáku dovolit nemohly a s chlebem musely vystačit dlouho. Do mrazáku ale patří chleba co nejčerstvější, ideálně nakrájený na plátky a rozdělený do menších porcí oddělených fólií. Vytáhnete pak přesně tolik, kolik zrovna spotřebujete. Bochník, který doma leží už čtvrtý den, se na svačinu hodit nemusí, zato z něj uděláte skvělou strouhanku, chlebovou polévku nebo opečené topinky.
Přečtěte si také: Ani ocet, ani citron: Zašedlé prkénko na krájení zbělá, když ho přes noc potřete 1 věcí ze spíže Plíseň? Odkrojit kousek nestačí
Když na chlebu zahlédnete zelený flíček, nespoléhejte na to, že postižené místo prostě odříznete. Plíseň totiž nesedí jen na povrchu. „(…) houba je rozrostlá i dovnitř. Chleba už je v podstatě toxický,” uvedl pro Český rozhlas Dvojka mykolog Miroslav Kolařík. Drobných výtrusů, které pouhým okem nezahlédnete, bývá v napadeném bochníku mnohem víc. Takový chleba proto raději vyhoďte celý. Když omylem spolknete malý kousek, většinou se nic vážného neděje. Po větší porci napadeného pečiva se ale žaludek snadno ozve.
Zdroje: https://fresh.iprima.cz/jak-na-to-tipy-a-triky-v-kuchyni/chleb-doma-nenechavejte-v-igelitovem-sacku-poradime-jak-vydrzi-cerstvy-cely-tyden, https://regiony.rozhlas.cz/jak-uchovavat-chleba-pekari-radi-jak-si-bochnik-uzit-i-po-tydnu-7420465, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/chleb-do-lednice-30000509.html, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/chleb-ktery-nezplesnivi-je-treba-ho-spravne-skladovat-znat-tenhle-figl, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-spravne-skladovat-chleba/