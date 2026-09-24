Love Island má první vážnou krizi. Matúše rozhodilo tajemství, které si Naty dlouho nechávala pro sebe

Reklama
3 min
Love Island má první vážnou krizi. Matúše rozhodilo tajemství, které si Naty dlouho nechávala pro sebePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Patnáctá epizoda reality show Love Island přináší slzy a ostré výčitky. Otevírání kufrů odhalilo skrytá tajemství a otřáslo důvěrou stabilního páru.
Love Island 2026 - 15. díl
Zdroj: FOTO:distr. TV Nova
Reklama
Dva nosáči a video: Kvůli obyčejné myčce jeli 200 kilometrů a Kurt Weinzierl si zahrál hned sedm mužů
Máme rádi Česko: Kotek od hlavy po paty v džínovině a negativní dopad na mladého herce kvůli sledování pořadu
Vojta Kotek a Jakub Prachař rozjeli v Máme rádi Česko nečekanou debatu. Řeč padla na podivné džínové...
Zrádci: Dáša ustoupila Kryštofovi až podezřele snadno. U kulatého stolu pak všichni naletěli
Druhá epizoda reality show Zrádci přináší první oběť i novou posilu pro zrádce. Velkolepá mise a dusno u...
Hvězdná brána: Goa’uldi umí zacelit i díry v tričku, Československo stále leží na mapě a štáb je ukrytý v brýlích
Pozorní diváci seriálu Hvězdná brána dodnes objevují v epizodách úsměvné detaily z natáčení. Zrakům...
Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách: Změny na poslední chvíli kvůli náhlé smrti i politickým důvodům
Oblíbená komedie Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách patří k našim nejznámějším filmovým...
Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...Všechny články tohoto autora →
Ciryl Gane se vrátil k porážce s Francisem Ngannouem. Po letech přiznal: „Zpackal jsem to“
MMAMAG.cz
dnes, 10:46
2 min
Android Auto ukrývá funkci, o které téměř jistě nevíte. A přitom vám výrazně usnadní řízení
Mobify.cz
dnes, 10:45
4 min
Štáfek opouští po letech Vinohrady a míří do Malešic. Koupil tam vilu z první republiky, cenu ale tají
VIPživot.cz
dnes, 10:44
3 min
Gabriela Partyšová setřela Josefa Koktu: Synovi nepřispívá už od tří let! Přesto mu oba odpustili
Aplausin.cz
dnes, 10:40
3 min
Novinářka Zdíša ze Zrádců naháněla Petra Macinku v New Yorku. „Já mám imunitu, vás zavřou,“ uzemnil ji
ReadZone
dnes, 10:39
2 min
Reklama
Zdeněk Godla rozjíždí politickou kariéru v bizarní situaci: Neuvěříte, za jakou stranu kandiduje
In-lifestyle.cz
dnes, 10:39
3 min
Bílá část kůry citrusů nepatří do koše. Pokud tak činíte, děláte velkou chybu
Zdravestravovani.eu
dnes, 10:39
2 min
AI už nepíše jen podvodné e-maily. EvilTokens vybíral oběti a plánoval finanční podvody
IT pro Tebe
dnes, 10:39
2 min
Babiččino pravidlo „stejně cibule jako masa“ ničí guláš. Místo poctivé omáčky vaříte přeslazenou břečku
ChytřeNaTo.cz
dnes, 10:39
5 min
35 nových Abramsů, přes 300 celkem. Polsko dokončuje nákup
Trade-off
dnes, 10:35
2 min
Reklama
Hřiště na Sokoláku čeká velká proměna. Přibude trampolína i vodní prvek
Budějcká Drbna
dnes, 10:33
1 min
Toto by za volantem udělal skoro každý druhý český řidič. Pár sekund nepozornosti může skončit nehodou
Trendy svět
dnes, 10:32
2 min
Pro člověka přiletěl bombardér. Fultonův Skyhook ho vyzvedl ze země bez přistání
Zbrojopis
dnes, 10:31
5 min
Zámek Jezeří chtěli komunisti vymazat z mapy. Uvnitř kdysi zazněl Beethoven a nocoval tu Jan Masaryk
Výletárium
dnes, 10:30
3 min
Falešné bankovky zaplavily Ostravu. Policie obvinila dva muže
Náš REGION
dnes, 10:30
1 min
Reklama
Má cenu 100 000 Kč a může ji mít v peněžence každý. Rozhoduje drobný detail
FAJNTIP.cz
dnes, 10:30
3 min
„Má se inspirovat Polskem.“ Rakušan vyzval Babiše, aby svolal schůzku o bezpečnosti
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 10:30
Muškáty na balkoně vypadají nádherně, ale včely kvůli nim umírají. Hledají pyl, který tam není, a domů se už nevrátí
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 10:29
2 min
Použijí stejný trik jako Ukrajinci? CIA varuje před ruskými drony v Evropě
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 10:27
Střílet na drony raketami je bankrot. Lasery nabízejí výstřel za tři stovky
Zbrojopis
dnes, 10:24
5 min
Reklama
Ano, šéfe: Majitel Rabínova šenku se snaží napjatou atmosféru zachraňovat humorem pramenícím z čirého zoufalství
ReadZone
dnes, 10:24
3 min
Válka po rozchodu vygradovala do bizáru: Tóth zdrbal Alagii, ta zveřejnila jeho úchylné prosby o návrat
Aplausin.cz
dnes, 10:24
3 min
Pěnění oleje během smažení lze snadno zabránit. Připravené řízky pak zůstanou mnohem šťavnatější a chutnější
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 10:23
2 min
Sedmkrát vyšší šance na obchod. Firmám s rychlou reakcí pomáhá AI
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 10:23
Vedení KSW po první prohře Hanky Gelnarové ocenilo její talent. Zmínilo však i rezervy v tréninku a lepší klub
MMAMAG.cz
dnes, 10:22
1 min
Reklama
Ledecká ukázala, jak dře na novou zimu. V posilovně ji hlídá Pastrňák
SportWin
dnes, 10:22
2 min
Sousedův komín jim roky nedal pokoj. Úřad nakonec nařídil jeho odstranění
ChytřeNaTo.cz
dnes, 10:22
4 min
Náraz do dluhové brzdy se přiblížil na rok 2034, varuje rozpočtová rada. Veřejné finance už podle ní nejsou udržitelné
HN.cz
dnes, 10:20
Love Island má první vážnou krizi. Matúše rozhodilo tajemství, které si Naty dlouho nechávala pro sebe
V Telce
dnes, 10:18
3 min
Inspekce stahuje z prodeje závadná vína. Pokud je máte doma, vraťte je
Trendy svět
dnes, 10:17
1 min
Reklama
Kotlár tvrdí, že ho vyhodili z gymu. Předtím řešil zmizelé peníze
MMAMAG.cz
dnes, 10:16
1 min
Rakušan: Babiš ignoruje bezpečnostní hrozby. Místo nich vláda před volbami řeší platy politiků
Inregion.cz
dnes, 10:16
5 min
Hadjar věří, že návrat po šesti týdnech od zranění zvládne
SvětFormule.cz
dnes, 10:15
1 min
Rodiče se boji posílat děti do školní jídelny. Hygiena odhalila zásadní problém
Trendy svět
dnes, 10:11
1 min
V sobotu se všichni budou dívat na oblohu. Lidem se naskytne pohled, jaký tu už nikdy nemusí být
Trendy svět
dnes, 10:09
2 min
Reklama
Kinobox Daily: K podzimu neodmyslitelně patří mlha, horory a Tim Burton. Ospalá díra má všechno
Kinobox.cz
dnes, 10:05
2 min
Bývalá bojovnice UFC znovu provokuje. V prádle předvedla sérii odvážných selfie
MMAMAG.cz
dnes, 10:02
1 min
Na dálnici D35 na Pardubicku se převrátil tahač, řidič nepřežil
Náš REGION
dnes, 10:00
1 min
Rekonstrukce trati u Komína finišuje. Šaliny čekají poslední výluky
Brněnská Drbna
dnes, 10:00
1 min
Kulturní tipy: Miluj mě něžně, oceněné Letnice v divadelním provedení či ženy s nesmazatelnou stopou
HN.cz
dnes, 10:00
Reklama
Reklama
Sláva po Zrádcích přinesla nečekaný problém. Markus Krug cítí, že od něj lidé čekají zázraky
Věhlasné značky zklamaly, barumky nic moc. Vyšel test 32 zimních pneumatik
Nezlomná Violet: Stevardka přežila Titanic a další dvě lodní katastrofy. Nepomohla ani změna povolání
Syn Lucie Borhyové poprvé před kamerou. V televizi představil svou neobvyklou vášeň
Mají velikost tloušťky vlasu, ale začínají fungovat způsobem, ze kterého všechny konspirátory zamrazí. Mikroroboti se poprvé naučili něco, co běžně dělají jen živé organismy
Reklama
Reklama