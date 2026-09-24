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Love Island má první vážnou krizi. Matúše rozhodilo tajemství, které si Naty dlouho nechávala pro sebe

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Patnáctá epizoda reality show Love Island přináší slzy a ostré výčitky. Otevírání kufrů odhalilo skrytá tajemství a otřáslo důvěrou stabilního páru.
Love Island 2026 - 15. díl

Love Island 2026 - 15. díl

Zdroj: FOTO:distr. TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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