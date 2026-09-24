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Má cenu 100 000 Kč a může ji mít v peněžence každý. Rozhoduje drobný detail

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Mezi drobnými v peněžence se skrývá poklad, který může vyřešit rodinný rozpočet na celý rok. Jde o běžnou minci, kterou denně berete do ruky. Rozhoduje jediný pohled na obě strany.
Má cenu 100 000 Kč a může ji mít v peněžence každý. Rozhoduje drobný detail

Má cenu 100 000 Kč a může ji mít v peněžence každý. Rozhoduje drobný detail

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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