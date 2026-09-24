Ani citron, ani med. Do čaje patří 1 koření, které Indové přidávají celá staletí

Když venku začne být sychravo a v krku škrábe, většina Čechů sáhne po osvědčené dvojici. Plátek citronu, lžíce medu a hrnek je hotový. V Indii ovšem do čaje odjakživa patří něco docela jiného. Jedno voňavé koření, které tam do nápoje přidávají celé generace a které umí zahřát i pohladit žaludek. Řeč je o kardamomu.
V Indii do čaje patří kardamom už staletí
Domovem kardamomu jsou indické tropy a přilehlé části jižní Asie, kde se používá v kuchyni i v ájurvédě po tisíce let. Řadí se tak mezi koření s opravdu hlubokou historií. Dávno předtím, než se do indického čaje začaly přidávat lístky černého čaje, si tam lidé připravovali podobné kořeněné a bylinné odvary.
V dnešní podobě je kardamom jednou z hlavních přísad proslulého kořeněného čaje masala chai. Vaří se s mlékem, cukrem a směsí koření, kde vedle kardamomu bývá ještě zázvor, skořice, hřebíček nebo pepř. Přesný poměr si přitom hlídá každá domácnost i stánkař jinak a svůj recept dědí děti po rodičích.
Přečtěte si také: Ani Jar, ani Pur. Češi si oblíbili tenhle levný prostředek na nádobí, se kterým jsou úplně spokojení Kardamom pohladí žaludek i dech
Nejčastěji se kardamom spojuje s trávením. Nastartuje totiž vylučování žluči a trávicích šťáv, takže tělu pomáhá zpracovat i tučnější jídlo a mírní pocit těžkosti nebo nadýmání po obědě. Kdo se rád nají dosyta, ocení šálek čaje s kardamomem právě po hlavním chodu.
Druhá věc, se kterou koření pomáhá, se týká úst. Kardamomová semínka se v Indii tradičně žvýkají pro svěží dech a jejich silice navíc v ústech krotí bakterie, které za nepříjemný pach stojí. K tomu se kardamomu připisují antioxidační a protizánětlivé účinky, protože obsahuje aromatické esenciální oleje.
Proč zabere i při nachlazení
V tradiční medicíně má kardamom ještě jednu roli, kvůli které se hodí právě do zimního čaje. Používá se při kašli a nachlazení. Silice ukryté v semínkách pomáhají uvolnit zahlenění, takže se ucpaným průduškám uleví a dýchá se o něco volněji. Horký hrnek s kardamomem tak v chřipkovém období přijde vhod podobně jako klasická medová limonáda.
Přečtěte si také: Jaké jídlo k vám sedí podle horoskopu: 12 receptů pro každé znamení
Aroma má kardamom svěží a citrusové, s chladivým nádechem. V šálku přitom nepřekřičí ostatní chutě tak jako pronikavá skořice nebo hřebíček, spíš čaj nenápadně podtrhne. Med i citron klidně nechte po ruce, kardamom je vítané zpestření, které navíc voní úplně jinak.
Jak ho do hrnku správně dávkovat
S kardamomem platí, že méně je někdy víc. Do jednoho šálku stačí pár rozdrcených zrnek nebo jen špetka mletého koření, protože jeho aroma je opravdu intenzivní. Celé tobolky se hodí do čaje, který chvíli povaříte, aby stihly předat svou vůni. Namletý prášek provoní hrnek hned, jeho vůně ale zase rychle slábne, a tak ho schovejte do dobře těsnící dózy někam do tmy.
Kardamomu stačí do šálku jen špetka mletého koření nebo pár rozdrcených zrnek, jeho aroma je totiž velmi intenzivní. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Cenovka vás možná zaskočí, tohle koření se totiž řadí ke světové špičce v ceně za gram. Do jednoho hrnku ho ale spotřebujete tak málo, že jedno balení vydrží opravdu dlouho.
Přečtěte si také: Zapomeňte na 180 stupňů. Řezníci pečou vepřovou pečeni na jiné teplotě a je měkká jako máslo Kdy si dát pozor
I u tak lákavého koření platí, že všeho moc škodí. Zvýšenou opatrnost by měli zachovat zejména:
lidé s žaludečními vředy nebo citlivějším trávením, protože kardamom může ve větším množství žaludek podráždit; těhotné a kojící ženy; kdo pravidelně bere léky na srdce a krevní tlak nebo užívá aspirin, protože koření může jejich účinek ovlivnit.
Pokud vás trápí déletrvající potíže, vždy je namístě obrátit se na lékaře a nespoléhat jen na bylinky a koření.
Přečtěte si také: Ani ocet, ani citron: Zašedlé prkénko na krájení zbělá, když ho přes noc potřete 1 věcí ze spíže
Kardamom sám o sobě nenahradí pestrou stravu ani pořádný spánek, dokáže ale z obyčejného čaje udělat malý rituál. A až ho příště budete míchat do hrnku, možná si vzpomenete na indické uličky, kde tenhle zvyk před staletími vznikl.
Zdroje: https://www.dumazahrada.cz/domacnost/caj-nachlazeni-zdravi-imunita-ingredience/, https://www.rehabilitace.info/zdravotni/kardamom-nebo-kardamon-a-zdravi-skvele-podporuje-traveni/, https://www.ferwer.cz/blog/kardamom-ucinky, https://desperado.cz/clanek-4321-indicky-ranni-caj-tradice-ktera-spojuje.html, https://www.everest-ayurveda.cz/blog/tradicni-indicky-caj-masala-5666, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/kardamom-ucinky-pouziti-v-kuchyni-zdravi