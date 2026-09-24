Střílet na drony raketami je bankrot. Lasery nabízejí výstřel za tři stovky

Sestřelovat levný útočný dron raketou za desítky milionů korun je ekonomická sebevražda. Vojenské lasery a mikrovlnné zbraně slibují výstřel za pár stovek a nevyčerpatelný zásobník. Proč ale ještě nenahradily klasickou protivzdušnou obranu a kde narážejí na zákony fyziky?
Masivní nástup bezpilotních letounů převrátil vojenskou logiku naruby. Válčiště v posledních letech zaplavily tisíce levných průzkumných kvadrokoptér, sebevražedných FPV dronů a dálkových náletových prostředků, jejichž výrobní cena se pohybuje od desítek tisíc po několik stovek tisíc korun. Tradiční protivzdušná obrana, budovaná po desetiletí proti pilotovaným stíhačkám a balistickým raketám, se najednou ocitla v neřešitelné matematické pasti.
Když protiletadlový komplet odpálí řízenou střelu za miliony korun proti dronu sestavenému z překližky a spotřební elektroniky, obránce sice cíl zničí, ale z dlouhodobého hlediska finančně i materiálně krvácí. Zásobníky raket jsou navíc přísně limitované a jejich výroba trvá měsíce. Zbraně se směrovanou energií (Directed Energy Weapons – DEW), především vysoce výkonné lasery a mikrovlnné zářiče, proto představují největší technologickou naději moderní PVO.
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Představa, že armáda může čelit desítkám či stovkám simultánně útočících dronů pomocí klasických střel s plochou dráhou letu nebo těžkých protiletadlových systémů, narazila na tvrdou realitu. Jedna střela pro systém Patriot (např. PAC-3 MSE) stojí v přepočtu kolem 90 až 100 milionů korun. Námořní střely Aster 30 nebo Standard SM-2 vycházejí na desítky milionů korun za kus. Dokonce i přenosné protiletadlové rakety odpalované z ramene (MANPADS), jako je známý Stinger, dnes stojí kolem 10 milionů korun za výstřel.
Proti nim stojí dálkové drony typu Šáhid v ceně odhadované na 500 až 800 tisíc korun a malé taktické FPV drony, které stojí pouhých 15 až 30 tisíc korun. Útočník může poslat roj padesáti dronů v celkové hodnotě několika milionů, zatímco obránce na jejich zneškodnění vypotřebuje zásoby raket za miliardy.
Odpaliště raketového systému Patriot: jedna řízená střela stojí v přepočtu téměř sto milionů korun, což je proti levným dronům ekonomicky neudržitelné.
Laserové zbraně tuto rovnici obracejí. Podle oficiálních dat britského ministerstva obrany k prototypu DragonFire stojí jeden deseti- až patnáctisekundový laserový zášleh přibližně 10 britských liber, tedy necelých 300 Kč. Zbraň nespotřebovává žádnou pevnou munici – potřebuje pouze přísun elektrické energie z palubního generátoru lodi nebo těžkého nákladního vozidla. Dokud má nosič palivo pro generátor, zásobník je teoreticky nevyčerpatelný.
Jak bojový laser skutečně ničí cíl: Fyzika místo sci-fi efektů
Filmové ztvárnění laserových zbraní v podobě viditelných barevných paprsků a okamžitých explozí má s realitou pramálo společného. Většina moderních vojenských systémů – jako americký námořní LaWS (AN/SEQ-3), armádní DE M-SHORAD na podvozku obrněnce Stryker nebo britský DragonFire – využívá pevnolátkové vláknové lasery v neviditelném spektru (obvykle v blízké infračervené oblasti kolem vlnové délky 1 mikrometru).
Ničivý účinek nespočívá v kinetickém nárazu, ale v rychlé akumulaci extrémního tepla na malém bodě. Vysoce výkonný paprsek o výkonu 30 až 50 kilowattů (proti větším cílům až 100–300 kW) musí zaměřovací optika udržet na ploše o velikosti několika centimetrů čtverečních po dobu dvou až pěti sekund. Během této doby dojde k propálení kompozitního pláště dronu, poškození nosné konstrukce křídla, roztavení kabeláže nebo detonaci palivové nádrže a nesené bojové hlavice.
Klíčem k úspěchu není jen samotný laserový zdroj, ale extrémně přesný sledovací systém a adaptivní optika. Ta musí kompenzovat chvění podvozku, vibrace motoru lodi a neustálé turbulentní proudění vzduchu v atmosféře, které by jinak paprsek rozostřilo. DragonFire při testech na Hebridských ostrovech prokázal schopnost zasáhnout a udržet paprsek na cíli o velikosti jednolibrové mince na vzdálenost jednoho kilometru.
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Pokud jsou lasery tak levné a přesné, proč už nechrání všechna bojiště světa? Důvodem jsou neúprosné fyzikální zákony a náročnost integrace do polních podmínek.
Největším nepřítelem laseru je počasí. Světelný paprsek musí projít zemskou atmosférou, která obsahuje vodní kapky, mlhu, prach, déšť, sníh nebo kouřové clony. Každá tato částice paprsek láme, rozptyluje a pohlcuje jeho energii. Za husté mlhy nebo prudkého deště klesá efektivní dosah bojového laseru z několika kilometrů na pouhé stovky metrů.
Druhým limitujícím faktorem je čas potřebný k likvidaci cíle (tzv. dwell time). Zatímco protiletadlový kanon nebo střela mohou teoreticky zničit cíl za zlomek vteřiny a okamžitě přejít na další, laser musí cíl souvisle „péct“ několik vteřin. Pokud na pozici útočí desítky dronů současně z různých směrů, jediný laserový zářič je fyzicky nestihne postupně eliminovat dříve, než některé proniknou k cíli.
V neposlední řadě je tu otázka masivního odpadního tepla. Pevnolátkové lasery mají účinnost přibližně 30 až 35 procent. To znamená, že při vyzáření 50 kW laserového výkonu musí chladicí soustava vozidla okamžitě odvést více než 100 kW čistého tepla. To vyžaduje obrovské chladiče, které zvyšují hmotnost a siluetu techniky.
Cvičné bezpilotní vzdušné terče slouží armádám k praktickým testům přesnosti střelby a účinnosti nových laserových zbraní. Mikrovlnné zbraně jako odpověď na roje: Útok na řídicí čipy
Právě slabina laserů při útoku koordinovaného roje dronů otevřela prostor pro druhou klíčovou větev energetických zbraní: vysoce výkonné mikrovlny (High-Power Microwave – HPM). Příkladem takového systému je americký pozemní zářič Leonidas vyvinutý společností Epirus pro americkou armádu.
Zatímco laser funguje jako odstřelovací puška se smrtícím tenkým paprskem, mikrovlnná zbraň připomíná elektromagnetickou brokovnici. Zářič vyšle do prostoru široký kužel vysokofrekvenčního elektromagnetického pulzu. Toto záření nepropaluje pláště ani netaví kovy, ale proniká jakýmikoli štěrbinami a anténami do elektronických útrob cílů.
Uvnitř polovodičových čipů, mikrokontrolérů a napájecích obvodů dronu mikrovlnný pulz indukuje okamžité přepětí. Řídicí počítače zamrznou, procesory shoří a drony v celém zasaženém sektoru ztrácejí pohon i stabilizaci a padají k zemi jako kamení. Systém dokáže jediným pulzem zneškodnit celé hejno bezpilotních prostředků bez ohledu na to, zda jsou řízeny rádiem, optickým kabelem nebo autonomní umělou inteligencí.
Budoucnost protivzdušné obrany tak nepatří jediné zázračné zbrani. Vznikající doktrína počítá s vrstvenou ochranou: mikrovlny smetou příchozí roje na kratší vzdálenost, lasery bodově zlikvidují jednotlivé přesné hrozby a těžké rakety zůstanou vyhrazeny pro balistické střely a letadla na desítky kilometrů daleko.