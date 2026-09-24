Sousedův komín jim roky nedal pokoj. Úřad nakonec nařídil jeho odstranění

Kouř od souseda může otevřít spor o palivo i o stavbu komína. V doloženém případu z jižních Čech úřad nařídil komín odstranit. Jinde nestačilo ani předložení kominické zprávy. Rozebrali jsme, co tyto případy skutečně dokazují a za co dnes hrozí pokuta.
Když vám kouř opakovaně míří do oken, chcete především odstranit jeho příčinu. Jenže informace, čím soused topí, a informace, zda má v pořádku komín, odpovídají na různé otázky. Právě jejich zaměňování může zanechat podstatnou část stížnosti bez odpovědi.
Komín u udírny musel podle rozhodnutí úřadu pryč
Manželé z obce nedaleko Českých Budějovic se na stavební úřad obrátili v listopadu 2016. Namítali, že soused vybudoval udírnu bez potřebných povolení a její komín později zvýšil o dalších sedm metrů. Ani po téměř třech a půl letech neměli jasný závěr. Obrátili se proto na ombudsmana.
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Podle
zprávy veřejného ochránce práv z prosince 2021 úřad nedostatečně prověřil stavební podklady a bez řádného zdůvodnění prodlužoval lhůty pro doplnění žádosti o dodatečné povolení. V polovině roku 2020 nakonec rozhodl o odstranění komína. Zveřejněná zpráva ale nepotvrzuje, že byl komín skutečně zbourán, ani neuvádí uloženou pokutu.
Jde o historický případ, nikoli letošní rozhodnutí. Ukazuje, že stížnost na kouř může mít také stavební rozměr; nedává každému sousedovi nárok na odstranění cizího komína.
V druhém sporu nestačila zpráva o kontrole
Jiný případ řešil stavební úřad v Nové Bystřici. Soused obnovil nadstřešní část komína, která byla dříve odstraněna. Při jednání uvedl, že v krbu spaluje pouze dřevo, a následně doložil zprávu o kontrole spalinové cesty.
Ombudsman však ve
zprávě z 15. prosince 2020, spis 4487/2020/VOP, zjistil dvě samostatné mezery. Úřad dostatečně nevyhodnotil stavební úpravu a požární bezpečnost. Předložená kontrolní zpráva navíc nenahrazovala revizi požadovanou po dané úpravě komína. Kdo řeší vlastní dokumentaci, najde rozdíl také v našem přehledu kontroly a revize spalinové cesty.
V evidenci případu je i dokument nazvaný „Sankce – § 20“. Nejde o doklad, že soused zaplatil pokutu.
Dopis ze 7. června 2021 informuje nadřízený krajský úřad o nedostatečné nápravě a doporučuje další postup. Záměna tohoto označení za peněžitý trest by vytvořila výsledek, který dokument neobsahuje. V podnětu popište, odkud kouř přichází, kdy obtěžování nastává a jak dlouho trvá. Ilustrační snímek. Jak poznat, že odpověď úřadu míjí váš problém
Z porovnání obou případů vychází praktické pravidlo: každou námitku spojte s otázkou, co ji může potvrdit nebo vyvrátit. Prohlášení o palivu, kominická zpráva a povolení stavby nejsou vzájemně zaměnitelné důkazy. Ve vlastní odpovědi úřadu proto hledejte vazbu mezi konkrétní námitkou, prověřeným podkladem a závěrem.
U novobystřického sporu lze toto pravidlo ověřit přímo na dokumentech: i kdyby bylo tvrzení o spalování dřeva pravdivé, nezodpovídá otázku povolení dostavby. A ani doložená běžná kontrola nevyřešila chybějící revizi. V obou bodech tedy zůstala otázka otevřená, přestože ve spise už nějaké vysvětlení či doklad byly.
Pravidlo funguje i opačně. Chybějící revizní zpráva sama neprokazuje spalování odpadu. Ze stavebního nedostatku proto nelze automaticky odvodit pokutu za palivo. To je hranice našeho rozboru: pomůže odhalit nezodpovězenou otázku, neurčí bez šetření viníka ani výši trestu.
Za co dnes hrozí až 50 tisíc korun
Pro běžnou domácnost jsou podstatné například tyto horní hranice podle
§ 23 zákona o ochraně ovzduší, ve znění platném k 24. září 2026. Jde o fyzické osoby mimo podnikání.
Prokázané porušení Horní hranice pokuty Spalování odpadu v zařízení, kde není povoleno 50 000 Kč Spalování paliva neurčeného výrobcem topidla 50 000 Kč Neumožnění zákonné kontroly v obydlí podle § 17 odst. 2 50 000 Kč
Částky nejsou automatickým účtem za stížnost nebo fotografii kouře. Úřad musí prokázat konkrétní přestupek. Uvedené přestupky projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.
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Pokuta navíc sama neodstraňuje příčinu kouře. Podle § 22 může úřad při porušování povinností uložit nápravu v přiměřené lhůtě. Pokud ji provozovatel nesplní, může následovat rozhodnutí o zastavení provozu zdroje. To je další postup odlišný od odstranění stavby komína.
Jedna stížnost neznamená automatický vstup do domu
Metodika Ministerstva životního prostředí z března 2026 popisuje podmínky kontroly domácích topenišť. U obydlí neužívaného k podnikání musí jít o důvodné podezření na porušení povinností, které nelze prokázat bez kontroly. Úřad nejprve provozovatele písemně upozorní a poučí. Oprávnění vstoupit do obydlí navazuje na opakované důvodné podezření. Sousedská neshoda sama tento postup nenahrazuje.
Pro oznámení využijte konkrétní záznamy: kdy kouř přichází, jak dlouho obtěžování trvá a který komín je zdrojem. Máte-li podezření také na úpravu stavby, popište ji samostatně. Základní přípravu podnětu rozebíráme v článku
co dělat při kouři ze sousedova komína. Ani pravdivé tvrzení, že soused topí dřevem, samo nepotvrzuje řádné povolení úpravy komína. Ilustrační snímek.
Požádejte o sdělení, jak úřad s oznámením naložil.
Aktuální přehled ombudsmana k přestupkům uvádí lhůtu 30 dnů pro tuto informaci. Neznamená to vyřešení celého sporu do měsíce. Pokud úřad oznámení odloží nebo nic neudělá, můžete požádat nadřízený úřad o opatření proti nečinnosti; při neúspěchu se obrátit na ombudsmana.
Při další komunikaci už pojmenujte přesnou mezeru: úřad například odpověděl na palivo, ale nevyřídil námitku ke stavební úpravě. Taková návaznost udrží spor u ověřitelných skutečností a ukáže, co ještě potřebuje vysvětlení.
Zdroje fotografií Komín nad břidlicovou střechou: Zarateman / Wikimedia / CC0 Komíny nad sousedícími domy: Torsade de Pointes / Wikimedia / CC0 Zásoba palivového dřeva: Hermann Luyken / Wikimedia / CC0