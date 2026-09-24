Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
5 min

Rakušan: Babiš ignoruje bezpečnostní hrozby. Místo nich vláda před volbami řeší platy politiků

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vít Rakušan se ve Sněmovně tvrdě pustil do Andreje Babiše a jeho vlády za…
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan (uprostřed), FOTO: STAN/ se souhlasem

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan (uprostřed), FOTO: STAN/ se souhlasem

Zdroj:
Reklama
Další články z Inregion.cz
Kupka: Obecní byty nejsou kořist pro vítěze voleb. ANO předvádí obyčejné papalášství
Kupka: Obecní byty nejsou kořist pro vítěze voleb. ANO předvádí obyčejné papalášství
Hřib: Okamura ničí budoucnost mladých kvůli teplému místečku. Babišovi připomněl oligarchovo hnízdo
Hřib: Okamura ničí budoucnost mladých kvůli teplému místečku. Babišovi připomněl oligarchovo hnízdo

Zdeněk Hřib se ve Sněmovně opřel současně do Tomia Okamury i Andreje Babiše a…

BMW proměnilo svou limuzínu v součást umělecké instalace. Sedmičku v Istanbulu obklopují mlha, světlo a bubliny
BMW proměnilo svou limuzínu v součást umělecké instalace. Sedmičku v Istanbulu obklopují mlha, světlo a bubliny

Nové BMW řady 7 se v Istanbulu ocitlo v nezvyklé roli.

Pirátská poslankyně Svobodová objevila alternativu k dálnici: Nejet po ní. Doprava tím dostala řešení
Pirátská poslankyně Svobodová objevila alternativu k dálnici: Nejet po ní. Doprava tím dostala řešení

Vendula Svobodová přinesla do Poslanecké sněmovny myšlenku tak průzračnou, až je s podivem, že…

Lobkowicz: Soudci nejsou žáci premiérova obhájce. Babiš má okamžitě odstoupit
Lobkowicz: Soudci nejsou žáci premiérova obhájce. Babiš má okamžitě odstoupit

Andrej Babiš přenesl svůj spor s justicí až do Strakovy akademie.

Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....

Všechny články tohoto autora →
Inregion.cz
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.