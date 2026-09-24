Za socialismu stál 8 Kčs a visel v každé kuchyni. Dnes je z tohohle smaltovaného naběráku sběratelská rarita

Visela na háčku u sporáku, sáhla po ní každá babička a nikdo jí nevěnoval jediný pohled navíc. Smaltovaná naběračka patřila k tomu nejobyčejnějšímu vybavení československé kuchyně. Dnes po ní pátrají sběratelé retro nádobí a za některé kousky jsou ochotní pořádně zaplatit. Ne každá naběračka v šuplíku je ale poklad. Rozhoduje pár detailů, které na první pohled snadno přehlédnete.
Visela u sporáku a pořídili jste ji za pár korun
Smaltovaná naběračka se vyráběla z ocelového plechu pokrytého vypálenou sklovinou. Byla levná, odolná a snesla i horkou polévku den co den. V éře plánovaného hospodářství určoval ceny stát a běžné kuchyňské potřeby držel nízko. Smaltovaný hrnek pořídili lidé zhruba za tři koruny a naběračka vyšla jen o pár korun dráž, kolem osmi korun. Vešla se do rozpočtu každé domácnosti, a tak visela prakticky všude. Ze smaltu se tehdy dělalo skoro všechno, co kuchyně potřebovala, od hrnců přes cedníky a dózy až po formy na pečení.
Většina kusů pochází z jedné budějovické značky
Když starou naběračku otočíte, velká část dochovaných kusů vás dovede do Českých Budějovic. Smaltovaná výroba tu má kořeny už na konci 19. století a od roku 1953 ji zastřešoval národní podnik Sfinx. V dobách největšího rozmachu dával práci kolem 2 700 lidem a jeho zboží putovalo do zhruba osmi desítek zemí. Kolem poloviny osmdesátých let dosahovala roční produkce zhruba 8 000 tun. Na evropské poměry šlo o jednu z největších smaltoven vůbec. Výrobu nakonec udusila porevoluční konkurence levných dovozů a příklon k nerezu a teflonu. V Budějovicích se přestalo smaltovat v roce 2005, po sto jedenácti letech. Tradici dnes drží firma Belis, která značku Sfinx obnovila a vyrábí i řady s červenými a modrými puntíky.
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Zájem o staré smaltované nádobí táhne hlavně nostalgie. Retro kuchyně se vrací do módy a fotky puntíkovaných hrnků a naběraček kolují po sociálních sítích. Lidé, kterým takové kousky připomínají dětství u babičky, je znovu shánějí, ať už na ozdobu, nebo do každodenního používání. Popularitu potvrzuje i to, že se puntíkovaný a květinový vzor vrátil na nové nádobí. Právě proto ale zpozorněte. Dobový vzhled dnes běžně kopírují i výrobci nového nádobí a nezasvěcený člověk starý originál od novodobé imitace často nepozná. Pravost prozradí hlavně hloubka a styl ražby na dně, typ závěsného očka nebo původní obal, pokud se dochoval.
Popularitu starého smaltovaného nádobí žene hlavně nostalgie a návrat retro kuchyní do módy. Ilustrační foto. Zdroj: Claudia Solari / Pexels. Podle čeho poznáte opravdu cenný kus
O hodnotě naběračky rozhodne pár věcí, které se snadno přehlédnou:
Nejdůležitější je značka. Na dně nebo na rukojeti bývá vyražené či pod sklovinou vytištěné jméno smaltovny a k tomu údaj Made in Czechoslovakia nebo zkratka ČSSR. Právě tahle kombinace dokládá, že kus vznikl ještě za společného státu. Bez čitelné značky naběračka sběratele skoro nezajímá. Druhá věc je stav. Smalt je křehký a jediné odprýsknutí nebo prasklina obnaží plech, ten začne rezivět a cena rázem padá. Nejvíc potěší dekor, který je vidět zdálky, hlavně světlý základ s pravidelnými červenými nebo modrými puntíky. Kolik za naběračku dnes reálně dostanete Přečtěte si také: Jaké jídlo k vám sedí podle horoskopu: 12 receptů pro každé znamení
Teď to hlavní. Obyčejná používaná smaltovaná naběračka se na bazarech prodává zhruba mezi padesáti a dvěma sty padesáti korunami, tedy za pár drobných. Úplně jinou hodnotu mají zachovalé kusy s čitelnou značkou. Za pěkně dochovanou naběračku se zajímavým dekorem dají sběratelé klidně několik set korun a u nejžádanějších kousků v bezvadném stavu se cena vyšplhá i přes tisíc korun. Slovo rarita tu ale platí jen pro poctivě zachované značkové kusy. Otlučená naběračka bez značky zůstane obyčejným plechem za pár korun.
Kolik za naběračku podle jejího stavu reálně dostanete:
Typ kusu Reálná cena Obyčejná používaná naběračka (bazary) 50 až 250 Kč Zachovalá naběračka s čitelnou značkou několik set korun Nejžádanější kus v bezvadném stavu i přes 1 000 Kč Otlučená naběračka bez značky pár korun
Než tedy tu babiččinu hodíte do sběru, otočte ji a podívejte se, co má na dně.
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Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sfinx_(podnik), https://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/smaltovny, https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/smaltovana-naberacka/, https://www.tiscali.cz/nemate-ve-skrini-tento-stary-cednik-z-cssr-vypada-obycejne-ale-sberatele-za-nej-daji-az-2-000-kc-706298, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/smaltovane-hrnce-moda-2026/