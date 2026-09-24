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Rodiče se boji posílat děti do školní jídelny. Hygiena odhalila zásadní problém

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Hromadná nákaza na Masarykově základní škole v pražském Újezdu nad Lesy má podle hygieniků souvislost s pondělním obědem ve školní jídelně. Při kontrole se ukázalo, že při přípravě uhlířských špaget byla použita vejce po datu minimální trvanlivosti. Salmonelóza je nyní laboratorně potvrzená u 18 lidí a desítky pacientů skončily v nemocnici.
Rodiče se boji posílat děti do školní jídelny. Hygiena odhalila zásadní problém

Rodiče se boji posílat děti do školní jídelny. Hygiena odhalila zásadní problém

Zdroj: Generováno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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